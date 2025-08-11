В Україні створили унікальний дрон "Павук Допхін": що про нього відомо (фото)

Дрон «Павук» / © скрін з відео

Інженери 3 Штурмової бригади спільно з компанією Omnitech створили унікальний дрон із штучним інтелектом — «Павук Допхін», який допомагає знищувати ворогів на відстані понад 50 км.

Про це розповів перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Назва дрона — вшанування пам’яті полеглого побратима розробників, а його створення почалося в R&D-лабораторіях 3 ОШБР. Команда Brave1 долучилася до кодифікації дрона, щоб забезпечити його подальше впровадження у війська.

«Павук Допхін» перевершує іноземні аналоги за ключовими характеристиками: він автономно фіксується на місцевості завдяки алгоритмам штучного інтелекту, забезпечуючи надійний зв’язок для ударних безпілотників глибоко в тилу ворога. Завдяки цьому дрону українські БпЛА з’являються там, де ворог їх зовсім не очікує.

Зараз 3 Штурмова бригада успішно використовує «Павука Допхіна» для знищення зенітно-ракетних комплексів, логістичних об’єктів та інших пріоритетних цілей ворога, підвищуючи ефективність оборони України.

