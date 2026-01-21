В Україні створили власну альтернативу дрону Mavic: подробиці

Безпілотники

Сили оборони України почнуть використовувати безпілотник власного виробництва, який має замінити популярний, але дефіцитний китайський дрон DJI Mavic. Про це 21 січня 2026 року, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це пише The Guardian.

За словами очільника оборонного відомства, українська розробка не поступатиметься китайському оригіналу в якості знімання, але матиме суттєву тактичну перевагу.

«У нас буде свій аналог Mavic: та ж камера, але з більшою дальністю польоту», — наголосив Михайло Федоров.

Міністр не розкрив назву виробника та точні технічні характеристики нового БпЛА з міркувань безпеки, проте підкреслив важливість цього кроку для обороноздатності країни.

Чому важливо відмовитися від DJI

Залежність України від дронів китайського виробництва вже давно викликає занепокоєння у військово-політичного керівництва. Тісні дипломатичні та економічні відносини Пекіна з Москвою створюють постійні ризики блокування постачань або передачі даних ворогові.

Наразі дрони DJI Mavic широко використовуються обома сторонами конфлікту для тактичної аеророзвідки та коригування вогню на передовій.

Українські підрозділи часто отримують ці «очі» завдяки волонтерським зборам, оскільки централізована закупівля китайської техніки ускладнена експортними обмеженнями КНР. Поява власного аналога дозволить налагодити стабільне державне забезпечення війська.

Нагадаємо, російські війська почали застосовувати проти України новий варіант далекобійного ударного безпілотника — «Герань-5», створений на основі іранських технологій. В Інституті вивчення війни припускають, що для його виробництва РФ могла запустити окрему лінію, використовуючи іранські напрацювання.

За оцінками аналітиків, цей дрон планують застосовувати не лише для ураження наземних об’єктів, а й для атак по повітряних цілях, що може розширити ударні можливості та елементи протиповітряної оборони Росії.