В Україні тестують універсального бойового робота: що він вміє (фото)

Бойова частина робота пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

В Україні проводиться тестування наземного вітчизняного робота D-21-11, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина здатна виконувати бойові завдання.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наземний робот D-21-11 – тестуємо безпілотні технології з Brave1", – йдеться в дописі міністра, до якого він додав відповідні фото.

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Як пояснив Федоров, D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, робот здатний проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.

Окрім того, платформу можна використовувати задля безпечного доставляння боєприпасів чи харчів для бійців у гарячі точки. Бойова частина робота повністю знімна.

За словами міністра, бойова частина робота, D-11, пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. Розробники машини планують інтегрувати в неї НАТОвські види озброєння та посилити стійкість до ворожих РЕБів. На сьогодні команда розробників працює над масштабуванням виробництва.

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Український універсальний наземний робот D-21-11 / Фото: телеграм-канал Михайла Федорова

До слова, очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що Україна від серпня 2023 року серійно виготовляє свої далекобійні дрони-камікадзе на зразок "Шахедів".

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