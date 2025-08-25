ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
663
Час на прочитання
1 хв

В Україні вперше показали нову ракету "Довгий Нептун": що про неї відомо

«Довгий Нептун» здатний вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ймовірно, фото "Довгого Нептуна". Скриншот Zbroya.ua.

Ймовірно, фото «Довгого Нептуна». Скриншот Zbroya.ua.

В Україні вперше публічно продемонстрували далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 «Нептун», більш відому під неофіційною назвою «Довгий Нептун».

Відео опублікував портал для українських виробників зброї Zbroya.ua з нагоди Дня Незалежности. Детальніше про цю ракету пишуть Defense Express і портал «Мілітарний».

На відео не вказується, що йдеться саме про «Довгий Нептун». Проте експерти візуально оцінили ряд характеристик, дійшовши до висновку, що йдеться саме про цю ракету.

«Найпомітніша зміна — збільшені габарити. Це пов’язано з використанням більшої кількості палива та, ймовірно, вибухівки, через що збільшився діаметр ракети, а також її довжина», — зазначють експерти «Мілітарного».

Більше палива потрібно, бо дальність ракети складає 1000 км.

Крім того, змінилася носова частина ракети, що, ймовірно, пов’язано зі збільшенням бойової частини та системи наведення.

Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг. Параметри «Довгого Нептуна» наразі невідомі.

Також аналітики зауважили, що відео запуску, використане в ролику, не нове — його зняли ще під час вогневих випробувань берегового комплексу «Нептун» у 2018–2020 роках. Тобто на кадрах запуску — попередня версія «Нептуна».

Раніше ми писали, що відомо про ракету «Фламінго» і чи змінить вона перебіг війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie