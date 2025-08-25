В Україні вперше показали нову ракету "Довгий Нептун": що про неї відомо

Ймовірно, фото «Довгого Нептуна». Скриншот Zbroya.ua.

В Україні вперше публічно продемонстрували далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 «Нептун», більш відому під неофіційною назвою «Довгий Нептун».

Відео опублікував портал для українських виробників зброї Zbroya.ua з нагоди Дня Незалежности. Детальніше про цю ракету пишуть Defense Express і портал «Мілітарний».

На відео не вказується, що йдеться саме про «Довгий Нептун». Проте експерти візуально оцінили ряд характеристик, дійшовши до висновку, що йдеться саме про цю ракету.

«Найпомітніша зміна — збільшені габарити. Це пов’язано з використанням більшої кількості палива та, ймовірно, вибухівки, через що збільшився діаметр ракети, а також її довжина», — зазначють експерти «Мілітарного».

Більше палива потрібно, бо дальність ракети складає 1000 км.

Крім того, змінилася носова частина ракети, що, ймовірно, пов’язано зі збільшенням бойової частини та системи наведення.

Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг. Параметри «Довгого Нептуна» наразі невідомі.

Також аналітики зауважили, що відео запуску, використане в ролику, не нове — його зняли ще під час вогневих випробувань берегового комплексу «Нептун» у 2018–2020 роках. Тобто на кадрах запуску — попередня версія «Нептуна».

