В Україні виявили модернізований "Шахед": що відомо про нову загрозу

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

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Минулого тижня українські сили ППО виявили в небі над українськими містами модифікований ударний дрон Shahed. Його відмінність — в інтелектуальному наповненні та технологічних характеристиках, які роблять цей безпілотник значно небезпечнішим, ніж попередні версії.

Про це в коментарі Associated Press повідомив фахівець з систем РЕБ та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, цей дрон оснащено камерою високої роздільності, обчислювальною платформою на базі штучного інтелекту та системою дистанційного керування через радіоканал — оператор міг керувати БПЛА з території РФ у реальному часі.

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Експерти зазначили, що безпілотник був білим, а не чорним, як зазвичай, без характерного російського маркування. Однак на ньому були позначки, які збігаються з іранською системою маркування. Хоча це не є прямим доказом походження, версія про те, що Іран міг передати РФ новітній зразок для бойових випробувань, активно обговорюється.

Особливу загрозу несе новий антизаглушувач і присутність восьми антен (замість звичних чотирьох), що значно ускладнює роботу українських систем радіоелектронної боротьби. Бескрестнов також зауважив, що електроніка дрона надзвичайно дорога — це може свідчити про його призначення для ударів по критичній інфраструктурі, зокрема ЛЕП.

Девід Олбрайт із Вашингтонського інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що на відміну від попередніх версій, цей Shahed може змінювати траєкторію польоту та вражати рухомі об’єкти. Це робить його схожим на ті дрони, які вже активно використовуються Росією на фронті.

Окрему увагу експерти приділяють тому, що навіть попри санкції, РФ та Іран продовжують шукати шляхи постачання західних технологій. Інтеграція штучного інтелекту дозволяє безпілотнику автономно орієнтуватися у разі втрати зв’язку — аналогічна система використовувалася Україною в операції «Павутина» для ударів по глибоких авіаоб’єктах РФ.

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Аналітики вважають, що у разі ударів по іранських виробничих потужностях з боку Ізраїлю, постачання таких високотехнологічних компонентів до РФ може суттєво скоротитися. Але на цей момент Росія продовжує активно випробовувати та застосовувати нові безпілотники в умовах реального бою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупаційні війська почали використовувати дрони-камікадзе типу Shahed-136 з новими, посиленими бойовими частинами.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими зарядами російського та іранського виробництва, кожен з яких важить по 90 кг — це майже вдвічі більше, ніж у стандартної 50-кілограмової версії, що застосовувалася раніше.

Ще взимку 2023 року російські війська використовували бойову частину БСТ-52 масою 50 кг з подібним принципом дії. Нова ж версія майже вдвічі потужніша.

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Крім того, російська армія паралельно застосовує іранські бойові модулі аналогічної ваги — 90 кг. Вони мають комбінований ефект: кумулятивний, уламковий і фугасний, але не містять запалювальних елементів. Вибухова речовина в них базується на суміші октогену з алюмінієм (тип ОЛА) та має проміжний детонатор із гексогенових шашок.фото з роботою

Також ППО або уламками дронів, опубліковані в інтернеті, можуть стати джерелом розвідданих для ворога. Навіть бортові номери дронів дозволяють противнику точно визначити їхній маршрут і зону ураження.

«Шахеди» отримують інформацію про місце знищення своїх апаратів у реальному часі через соцмережі, що дає їм змогу коригувати маршрути атаки під час польоту і знижує ефективність протиповітряної оборони.