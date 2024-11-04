В Україні з’явився інноваційний бронежилет з великою площею захисту

Компанія Rarog представила новий модульний бронежилет Plastoon XM, на базі якого збирається бронекостюм, що забезпечує велику площу захисту – 105 кв. дм.

Модульний бронежилет Plastoon XM дозволить бійцям змінювати комплектацію броні залежно від умов та виконуваних завдань.

Бронежилет Plastoon XM доступний у 7-ми рівневій комплектації: від базової (kit 1) до максимальної (kit 7). Комплектація Plastoon XM kit 7: чохол бронежилета, балістичні пакети, модуль захисту шиї, модуль захисту плечей, модуль захисту кишківника, модуль захисту паху, модуль захисту попереку, РПС, модуль захисту стегон.

Користувач зможе обрати необхідну йому на даний момент комплектацію та в будь-який момент перейти на новий рівень захисту, встановивши додаткові модулі.

Створення Plastoon XM стало результатом багаторічної систематичної роботи української компанії Rarog, команда якої почала збиратися під час Революції Гідності у 2014 році і пройшла вагомий шлях: від перших зразків бронежилетів і тактичного спорядження — до одного з лідерів ринку. Rarog - єдина українська військова компанія, яка розробляла і постачала бронежилети та тактичне спорядження для військових підрозділів країн НАТО, екіпіювавши ССО Болгарії.

Бронежилети Rarog пройшли бойові випробування та отримали схвальні відгуки від військових. Ось деякі з них (орфографія та пунктуація авторів збережені):

«Затримав уламок в районі серця. Ні крапельки не шкодую, що купив бронекостюм компанії Rarog. Якби не він, цього відгуку я б уже не написав», - боєць ДШВ ЗСУ.

«Рекомендую. Майже рік у ньому на виконанні (прим.авт. – у бронежилеті Plastoon). Прилетіла куля рикошет, у шию! Захист відпрацював на відмінно. Ще за деякий час – приліт уламків. І знову шия, і знову все норм. Кажу як є, бронік класний. Дякую вам. Мені цей бронік зайшов, і показав себе на відмінно», - військовий Роман Горелов.

«Користуюся рік бронежилетом, за самих різних умов: холоду, бруду, води, сонця. Він як новий, ні натяку на пошкодження. Якість на високому рівні. Рекомендую. Дякую за якісну снарягу», - розвідник 104 бригади ТРО з позивним «Середа».

«Дякую Rarog за ваші бронежилети, окремі модулі захисту. Бронік дещо пережив, так що зі свого досвіду можу його рекомендувати», - Олексій Обозний, ЗСУ.

Перед запуском у серійне виробництво нових модульних бронежилетів Plastoon XM було проведено значні дослідницькі та конструкторські роботи. Тестові зразки пройшли перевірку як у лабораторних умовах, так і на полігонах із використанням реальних боєприпасів, таких як РГД, Ф-1, ВОГ, РПГ 22. Тестували бронежилети в реальних бойових умовах бійці-спецпризначенці.

Модель Plastoon XM є модернізованою версією бронежилета Plastoon UAFE, який успішно пройшов сертифікацію за військовими стандартами Міністерства оборони України.