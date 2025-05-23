В Україні запустили виробництво нових ударних дронів "Батяр": що відомо про розробку

БпЛА "Батяр" / © Український мілітарний портал

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В Україні з’явився новий багатоцільовий БпЛА «Батяр», який може виконувати не лише ударні операції. Розробку та запуск виробництва нового дрона вдалося втілити лише за сім місяців.

Про це повідомив «Мілітарний».

Видання зазначає, що попри зовнішню схожість «Батяра» з ворожим «Шахедом», компанія-розробник DeepStrikeTech ставить його в зовсім іншу нішу. Його форма, конструкція і технологія виготовлення дають набагато ширші можливості, ніж має звичайний ударний дрон.

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«Ми можемо використовувати той самий літак як фальшціль, бомбардувальник або як фронтовий дрон-камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо та яке програмне забезпечення використовуємо», — пояснив представник DeepStrikeTech.

Характеристики дрона «Батяр»

Розробники мали на меті створення легкого дрона, який можна запускати без спеціального обладнання навіть зі звичайного автомобіля. Тож безпілотник отримав такі характеристики:

Вага — 60 кг

Тип двигуна — бензиновий

Бойове навантаження — від 18 кг (для дрона дальньої дії) до 30 кг (для фронтового БпЛА)

Відстань польоту — понад 800 км

Вартість ударної модифікації — близько $25 000

Вартість дрона-фальшцілі — $3 500

Розробники зазначають, що така конструкція має важливу перевагу, а саме показує високу стабільність під час виконання складних маневрів.

«Дрон заходить на ціль у крутому піке і тримає поставлений курс навіть у пошкодженому стані», — кажуть розробники.

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Ключовою перевагою «Батяра» також є складний комплекс навігації з сучасною CRPA-антеною з супутниковою корекцією та оптичною системою. Це дозволяє дрону не втрачати курс на ціль навіть під сильним впливом перешкод РЕБ.

Крім основної модифікації, є також фальшцілі, які не мають бойового навантаження, але конструкція робить їх помітнішими для ворожих радарів, щоб відтягнути на себе відповідь системи ППО.

Третя модифікація призначена для фронтового використання. Вона передбачає більше бойове навантаження, меншу дальність польоту та можливість управління оператором у ручному режимі.

У майбутньому розробники планують розробити на основі «Батяра» набагато важчий безпілотник з потужнішою бойовою частиною масою 60–80 кг.

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«Модульна конструкція літака залишається повторюваною, простою і швидкою у виробництві. Ми можемо навчити нову людину працювати з корпусними елементами за 7–10 днів. Це відкриває двері до масштабного та роззосередженого виробництва в різних куточках України», — зазначили в DeepStrikeTech, додавши, що найближчим часом планують розпочати випробування дрона в бойових умовах.

Нагадаємо, Україна отримала новий дрон-осу. Комплекс охоплює кілька модифікацій безпілотників, адаптованих для роботи як удень, так і вночі для виконання різних бойових завдань.