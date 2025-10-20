- Дата публікації
- Зброя
- 189
- 1 хв
В Україні розробили дрон-"антишахед": що про нього відомо
Інженери розробили дрон дрон-"антишахеда» під назвою «Генерал Черешня Bullet».
Українська miltech компанія «Генерал Черешня» представила дрон-перехоплювач «Генерал Черешня Bullet», призначений для знешкодження ворожих «Шахедів».
Про це компанія повідомила в соціальній мережі Facebook.
«Виріб пройшов випробування, готуємось до запуску серійного виробництва», — йдеться у заяві компанії.
Компанія повідомила, що «Bullet» досягає швидкості понад 309 км/год — параметр, який, за словами інженерів, робить його здатним наздогнати та уразити малошвидкісні та маневрові тактичні безпілотники противника.
Розробники наголошують: дрон створений як практичний засіб ППО за призначенням — для захисту об’єктів критичної інфраструктури, житлових масивів та для мінімізації ризику для цивільного населення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український дрон-перехоплювач STING продемонстрували поруч із російським Шахедом. Попри менші розміри, він показує до 70% успішних перехоплень.