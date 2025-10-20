ТСН у соціальних мережах

189
1 хв

В Україні розробили дрон-"антишахед": що про нього відомо

Інженери розробили дрон дрон-"антишахеда» під назвою «Генерал Черешня Bullet».

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Pixabay

Українська miltech компанія «Генерал Черешня» представила дрон-перехоплювач «Генерал Черешня Bullet», призначений для знешкодження ворожих «Шахедів».

Про це компанія повідомила в соціальній мережі Facebook.

«Виріб пройшов випробування, готуємось до запуску серійного виробництва», — йдеться у заяві компанії.

Компанія повідомила, що «Bullet» досягає швидкості понад 309 км/год — параметр, який, за словами інженерів, робить його здатним наздогнати та уразити малошвидкісні та маневрові тактичні безпілотники противника.

Розробники наголошують: дрон створений як практичний засіб ППО за призначенням — для захисту об’єктів критичної інфраструктури, житлових масивів та для мінімізації ризику для цивільного населення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український дрон-перехоплювач STING продемонстрували поруч із російським Шахедом. Попри менші розміри, він показує до 70% успішних перехоплень.

189
