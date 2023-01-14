"Важливіше за танки Leopard": Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї

На сьогодні з усього спектру номенклатури озброєння лишилось тільки три великі теми, які залишаються "закритими"

Польский уряд ухвалив рішення про постачання Україні нового виду зброї і вже в січні про це зʼявляться новини.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком.

“Притому, що всі зосередилися на танках, я хочу відзначити Польщу. Те, що вирішив уряд Польщі, і з'являться в січні ці новини ще щодо постачання зброї в Україну, і танків зокрема. Це ще важливіше, ніж Leopard”, - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що на сьогодні з усього спектру номенклатури озброєння лишилось тільки три великі теми, які залишаються "закритими". Кулеба пояснив, що мова йде про танки, літаки та ракети далекого радіусу дії.

“Ми зараз об'єктивно у півкроці до вирішення теми танків. Французи завдали, скажімо так, "першого удару" цією стіною з легкого колісного танка... Французи зробили перший крок, потім поляки", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща готова передати Україні близько 14 танків Leopard, це лише початок отримання допомоги.

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