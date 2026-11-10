Вбивця «Шахедів» в Україні: американці випробували надшвидкісний дрон AA Lancer 7

Дрон AA Lancer 7 від американської B&M Defense / © Defense Express

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Американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями. Він може збивати російські ударні «Шахеди».

Про це Defense Express повідомили представники компанії B&M Defense.

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Новий безпілотник здатний розвивати максимальну швидкість до 400 км/год, що дозволяє розглядати його як засіб протидії російським ударним дронам, зокрема, типу Shahed.

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Безпілотник належить до класу спеціалізованих дронів-перехоплювачів, які можуть застосовуватися як додатковий ешелон протиповітряної оборони. За інформацією розробника, крейсерська швидкість AA Lancer 7 становить 180 км/год, максимальна дальність польоту до 30 кілометрів, вага корисного навантаження 500 грамів, тривалість польоту до 17 хвилин, а робоча висота до 4 кілометрів.

© Defense Express

Випробування в Україні проводилися з метою перевірки можливостей платформи та оцінки її перспектив для протидії сучасним повітряним загрозам. Детальні результати випробувань, а також інформацію про можливі успішні перехоплення повітряних цілей компанія наразі не розкриває. Певна кількість дронів-перехоплювачів AA Lancer 7 передані до підрозділів Сил оборони для тестування зразків у бойових умовах.

Також у B&M Defense повідомили, що працюють над розробкою дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним повітряним цілям.

Нагадаємо, що Україна розробляє та випробовує системи перехоплення ракет, здатні протидіяти російському гіперзвуковому комплексу «Орешнік», який становить нову загрозу для української території. Паралельно Київ працює над створенням власної супутникової інфраструктури, щоб зменшити залежність від американської системи Starlink і забезпечити незалежний військовий зв’язок.

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