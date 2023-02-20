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"Велика сімка": Кулеба назвав типи зброї, що потребує Україна для контрнаступу

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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642
Час на прочитання
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"Велика сімка": Кулеба назвав типи зброї, що потребує Україна для контрнаступу

Фото: Facebook/Кулеба

Шість видів зброї вже отримано.

На початку широкомасштабної війни українське командування сформувало список з 7 видів зброї, що потрібна для звільнення України від окупантів.

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба CNN.

"Коли рік тому почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібні певні типи зброї. У цьому списку є 7 видів - я називаю його "великою 7-кою". І за один рік ми розблокували 6 із 7. Залишились лише винищувачі", - сказав очільник МЗС України.

Кулеба зазначив, що у Києві все ще заявляють про потребу у західних винищувачах. Кулеба зазначив, що обговорення постачання кожного типу озброєнь починалося з відмови партнерів.

"Якщо озирнутися назад, ми отримали майже все, про що ми просили", - наголосив міністр.

Щодо винищувачів, то це постачання поки обговорюють, але союзники не виключають, що Київ отримає літаки.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів заявив, що ЗСУ потребують високоточного далекобійного озброєння різних видів, а також ППО.

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Дата публікації
Перегляди
642
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