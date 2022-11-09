Вибори в США: республіканці можуть сповільнити надання зброї Україні

Якщо США уповільнять темпи надходження зброї до України, це стане величезною проблемою для ЗСУ.
На театрі військових дій перемога республіканців у Конгресі США позначиться негативно.
В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів про це 9 листопада.
"Для нас це буде величезна проблема. Справа в тому, що десь потрібно буде брати зброю, якою ми сьогодні воюємо. У нас запасів немає. Ми воюємо з коліс: все, що приходить, йде одразу на передову", - зазначив Жданов.
Як нагадав експерт, новий Конгрес приступить до виконання обов'язків у січні 2023-го. Тож, є ще півтора місяці, щоби дочекатися гарантій від президента США.
"Подивимося, чи виконає свою обіцянку Джо Байден щодо затвердження в Конгресі 50 млрд доларів на наступний рік для військово-технічної допомоги Україні. Це може стати для нас більш-менш стабільною гарантією того, що військова допомога в межах цього бюджету буде нам надходити", - додав експерт.
Вибори в США: що вдомо
У США підраховують результати виборів – американці обирають наступний склад Конгресу.
Вже відомо, що на виборах до Сенату США пройшов сенатор-республіканець Ренд Пол зі штату Кентуккі, який виступав проти допомоги Україні.
Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, незважаючи на зростання кількості республіканців у Конгресі.
Видання The New YorkTimes стверджує, що російські ботоферми намагаються втрутитися в американські вибори, сподіваючись, що так підтримка України зменшиться.
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