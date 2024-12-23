Від Leopard до Patriot: що увійшло до нового пакета допомоги від Німеччини

Цей пакет також містить новітні системи розвідки, захисту та засоби для розмінування, які покликані посилити обороноздатність України.

Німеччина передала Україні масштабний пакет військової допомоги, до якого увійшли танки, ракети, дрони, боєприпаси, гранатомети та інша зброя. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

У переліку озброєння, яке передадуть Україні, значаться:

• 15 танків Leopard 1 A5;

• 2 пускові установки Patriot;

• 1 ЗРК IRIS-T SLM та 1 IRIS-T SLS;

• 2 радари TRML-4D;

• 2 зенітні установки Gepard;

• 30 MRAP (протимінні транспортні засоби);

• 4 ракети до IRIS-T SLM;

• 12 машин кінетичного захисту (Diehl Defence);

• 65 тисяч пострілів до зеніток GEPARD;

• 52 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

• 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

• 24 дрони RQ-35 HEIDRUN;

• 14 безпілотників HORNET XR;

• 5 мобільних пристроїв для розмінування;

• 7 десантних машин Caracal;

• 5 систем AMPS для захисту гелікоптерів;

• 5 водолазних моторолерів;

• 1 прикордонний патрульний автомобіль.

З переліком допомоги від Німеччини за весь час можна ознайомитися на офіційному сайті уряду Німеччини.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах залишилось на допомогу Україні приблизно $9 млрд в межах ініціативи про сприяння безпеці, а також оборонних пакетів, передавання яких перебуває в компетенції президента Джо Байдена.