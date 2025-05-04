Франція вже адаптувала AASM Hammer під українські МіГ-29 та Су-25 — ЗМІ / © pixabay.com

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Франція запланувала 2025 року виготовити для України 1 200 авіабомб AASM Hammer для українських винищувачів.

Про це йдеться у матеріалі Le Parisien.

«Модульна зброя класу „повітря-земля“ — це новий улюбленець українських бойових літаків, „зроблений у Франції“. Від початку російського вторгнення виробництво ракет AASM зросло в чотири рази. Але це ще далеко не кінець. Після того, як у 2024 році було виготовлено 830 одиниць, на 2025 рік вже заплановано випустити 1200. Доказ того, що українці їх потребують», — йдеться у виданні.

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У 2024 році завод випустив 830 комплектів AASM Hammer Фото: www.usinenouvelle.com

Найбільш відомий своїми двигунами, що встановлюються на бестселери Airbus та Boeing, оборонний підрозділ Safran виробляє не велику, видовищну зброю, а високотехнологічні аксесуари, які роблять українську зброю розумнішою, такі як AASM.

Ця система фіксує кутові рухи й прискорення бомби. Тож пристрій постійно визначає своє положення та коригує траєкторію польоту. Завдяки цій функції модуль захищає бомбу від ворожого глушіння GPS і гарантує високу точність ураження цілі.

«Ця функція вкрай важлива в Україні, де росія активно використовує радіоелектронні засоби, аби блокувати GPS‑сигнал», — пояснює Франк Содо, президент компанії-виробника Safran Electronics and Defense.

AASM може нести заряд вибухівки вагою від 250 до тисячі кілограмів.

Тим часом експерт розповів, що у війні України з РФ не існує якогось певного виду озброєння, яке б могло змінити перебіг бойових дій.

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