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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Відомий французький автогігант виготовлятиме дрони в Україні

Автогігант Renault може відкрити в Україні виробництво безпілотників у партнерстві з французькою оборонною компанією.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Логотип автомобільного бренду Renault

Логотип автомобільного бренду Renault / © renault.ua

Французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме безпілотники в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

Про це повідомляє France Info з посиланням на джерела.

Як пише медіа, для створення виробничих ліній концерн Renault має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні. Виробничі потужності будуть розгорнуті за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

У коментарі France Info автокомпанія повідомила, що з нею дійсно зв’язався уряд, але зауважили, що «на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено».

«Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії — більш ніж через три роки після початку (повномасштабної, — ред.) війни в Україні — і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість», — пише медіа.

Раніше повідомлялося, що США відмовилися передавати Україні обіцяні ракети для боротьби з іранськими дронами-камікадзе «Шахед» та перенаправили їх на Близький Схід.

Ми раніше інформували, що Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.

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