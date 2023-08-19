Винищувач Gripen: що відомо про бойовий літак, який може отримати Україна (відео)

Шведський винищувач менш вибагливий до злітно-посадкових смуг і може базуватися навіть на автомобільних шляхах.

Швеція отримала запит України щодо можливого надання ЗСУ винищувачів Saab JAS 39 Gripen, а українські пілоти уже розпочали тестові випробування цих бойових літаків.

ТСН.ua зібрав інформацію про технічні характеристики цього літака, його вартість та перевагу над винищувачами радянського зразка.

Ssab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його було розроблено наприкінці 1980-х років, прийнято на озброєння у 1996 році.

Порівняння з F-16

Шведський винищувач Gripen менший за розмірами від американського F-16. Відповідно він витрачає менше пального, однак має менше бойове навантаження — трохи більш, ніж 5 тонн (F-16 – майже 8 тонн).

Дальність польоту Gripen та F-16 майже однакова.

Перевага шведського літака над американським полягає у тому, що він менш вибагливий до злітно-посадкових смуг та міжпольотного обслуговування. За доктриною шведських повітряних сил, у випадку війни літаки мають розосередитись та базуватися навіть на автомобільних шляхах.

Характеристики JAS 39E / F Gripen:

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) пілоти;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

Які країни використовують

Винищувачів Gripen було виготовлено не дуже багато, на озброєнні різних країн перебуває менш, ніж 250 одиниць.

Ці винищувачі використовують у Швеції, Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Малайзії, Таїланді, ПАР та Бразилії.

Кількість літаків на озброєнні у цих країнах невелика — 13-15 шт.

Порівняння з радянськими Су-27

Як повідомляв Defense Express, 2015 року Китай і Таїланд проводили навчання Falcon Strike, де із тайської сторони учасниками були JAS-39C та JAS-39D, а з китайської – Су-27СК.

Під навчальних боїв "поза межами візуальної видимості" пілоти тайських JAS 39 Gripen показали 41 "ефективне враження противника", пілоти китайських Су-27СК – лише 9.

Під час навчальних боїв на дистанції понад 30 км таїландські "Гріпени" мали 88% "ефективних влучань", китайські Су-27 – лише 14%.

Під час імітаційних сутичок на дистанції понад 50 км JAS 39 Gripen ВПС Таїланду показали 10 перемог, в той час як китайці на Су-27 – жодної.

Таким чином JAS 39 Gripen наочно переважає машини радянського зразка.