Винищувачі для України: "Жодна з країн не пообіцяла надати Україні літаки" - Кулеба

Україна має потребу у артилерійських боєприпасах, танках та бронетехніці та системах ППО.

Наразі жодна країна не пообіцяла надати Україні винищувачі. Утім, є уряд, котрий взяв на себе організацію навчання українських пілотів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому WAZ.

На ньому глава МЗС розповів про значення винищувачів для України. Зокрема, наголосив, що саме вони можуть допомогти змінити ситуацію на полі бою.

"Є два пункти. Винищувачі підтримують власну ППО, адже літаки також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу. Особливо нас зацікавили б винищувачі США, Великобританії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найбільші виробничі потужності та найбільші авіапарки", - додав Кулеба.

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Він додав, що на сьогодні Україна має потребу у артилерійських боєприпасах, танках та бронетехніці та системах ППО. За його словами, саме від швидкості надання зброї буде залежати закінчення війни.

Зброя для України

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що на сьогодні Україні потрібна перш за все артилерія та інші наземні засоби ураження, другими і третіми за пріоритетністю є засоби ППО та бойові бронемашини.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що західні партнери підтвердили "більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, Росія прагне поставити на паузу постачання зброї до України, аби зібратися з силами для нового наступу.

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