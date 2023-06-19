Винищувачі для України: Резніков повідомив, коли надійдуть літаки від союзників

Передавання бойових літаків відбудеться не раніше Нового року.

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від країн-союзниць лише напередодні 2024 року.

Про це йдеться в інтерв'ю Резнікова виданню "Настоящее время".

За словами міністра оборони України, має здійснитися його торішнє побажання до Санта Клауса.

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", - розповів очільник Міноборони.

За його словами, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

Тим часом близько 30% українського збройного арсеналу перебуває у стані постійного ремонту. Це високий показник для армії, яка потребує будь-якої зброї.

Західні ЗМІ повідомляють, що частина переданої Україні зброї була непридатною для використання, а оплачені наперед контракти на сотні мільйонів доларів ще не виконані.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.