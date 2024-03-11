Винищувачі F-16 для України: NYT назвало кількість і дату надходження літаків

Україна може розгорнути F-16 вже в липні, однак лише декілька.

Очікується, що 12 українських пілотів будуть готові до бойових польотів на винищувачах F-16 до цього літа. Але до моменту повернення пілотів до України їй буде передано лише шість літаків із приблизно 45-ти, обіцяних європейськими союзниками.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, реактивні літаки готові, а льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі на авіабазі Фетешті в Румунії, створеному для навчання українських пілотів керувати літаками F-16. Але є заковика: українські пілоти ще не прибули.

Досі не відомо, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі. Але це не означає, що пілотів не готують. Очікується, що 12 пілотів – менше, ніж повна ескадрилья – будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та США.

"Але до того моменту, коли пілоти повернуться до України, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники", – вказано у статті.

Тим не менш, їхнє довгоочікуване прибуття на поле бою відбудеться невдовзі.

Повідомляється, що F-16, ймовірно, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності, а також бомбами. Це частково компенсує Україні дефіцит боєприпасів наземного базування.

Однак офіційні особи погоджуються, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх буде, наскільки можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатньо людей, які зможуть належним чином обслуговувати F-16.

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Навчання українських пілотів на F-16 рухається повільно

Навчання українських пілотів на складних західних реактивних літаках рухається повільніше, ніж сподівалася Україна чи її партнери. Усе тому, що пілотам, навченим на літаках і тактиці радянських часів, довелося навчитися англійській мові та західним військовим практикам, щоб ефективно використовувати F-16.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен повідомив, що "підготовка йде добре", і зазначив, що українські пілоти вже літають над повітряним простором його країни. Міністр також сказав, що їхня крива навчання "зрештою вирішить тривалість навчання".

Як попередили американські офіційні особи, самі-собою F-16 не будуть вирішальними у війні, і що в будь-якому разі, навчання займе значний час.

"Не так багато є українських пілотів, які б могли пілотувати ці літаки. Не йдеться про те, чи могли F-16 бути на полі бою навесні минулого року", – сказав у лютому радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, захищаючи затримку адміністрації щодо затвердження планів відправлення F-16 на війну.

Салліван також сказав, що США та їхні союзники зараз намагаються надіслати Україні "всі інструменти та можливості, які їй потрібні, щоб мати можливість вести цю боротьбу якнайшвидше та ефективніше, наскільки це можливо".

Чому був сповільнений процес навчання на F-16

У публікації йдеться, що підготовка українських пілотів почалася в серпні 2023 року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії. Процес навчання був сповільнений через недоліки пілотів у мовних навичках і знаннях західних технік польоту. Лише в січні українські пілоти були готові до польотів, повідомили представники Данії.

Спочатку, за словами чиновників, українців відправили до Данії замість навчального центру в Румунії, оскільки він ще не був відкритий, коли пілоти були готові почати.

Наступний клас із восьми українських пілотів має прибути до Данії наприкінці літа, але невідомо, коли хтось із них розпочне навчання у Фетешті.

"Це залежить від урядів і контрактів, які все це підтримують. Ми все ще чекаємо на всі погодження", – повідомив полковник Білл Томас, офіцер ВПС США у відставці, який контролює навчальну програму для румунських пілотів на базі Фетешті.

Крім того, є питання щодо самих F-16.

Коли і скільки F-16 отримає Україна

На сьогодні Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити до України близько 45 літаків F-16, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія передасть перші шість винищувачів наприкінці весни, ще 13 літаків мають надійти протягом решти 2024 року, а також до 2025 року.

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Інші країни не встановили дати доставки своїх F-16. Речник Міноборони Нідерландів Юрріан Ессер заявив, що його держава, яка пообіцяли Україні 24 літаки, зберігатиме їх, поки Київ не буде готовий прийняти винищувачі.

У матеріалі також зазначається, шо зараз близько 50 українських техніків проходять навчання в Данії для підтримання та ремонту літаків, поводження з їхніми озброєннями. Літаки F-16 настільки складні, що зазвичай для обслуговування кожного з них потрібно від восьми до 14 осіб.

Офіційні особи повідомили, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки до України та залишатися з ними, допоки не буде достатньо українських екіпажів для їхнього належного обслуговування. Це процес, який може тривати роками.

Ще більше затримати вступ F-16 у війну може потреба відремонтувати застарілі та пошкоджені війною злітно-посадкові смуги України.

Нагадаємо, в лютому видання Foreign Policy із посиланням на двох європейських чиновників повідомило, що Україна перебуває на шляху до отримання винищувачів F-16, і це може статися в червні.

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