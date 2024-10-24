Винищувачі Mirage 2000 від Франції: авіаексперт розповів подробиці про літаки і підготовку пілотів

Україна може отримати від Франції вдосконалені Mirage 2000-5F ("Міраж" 2000-5Ф), які, ймовірно, стануть заміною бомбардувальникам Су-24.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі "РБК-Україна".

Що являє собою літак Mirage 2000-5F

Як пояснив фахівець, Mirage 2000-5F - це французький винищувач четвертого покоління, який переобладнають під ракети SCALP.

За інформацією експерта, українських пілотів тренують саме на авібазі ВПС Франції Нансі, де розташовано бомбардувальники.

"Тобто варіант Mirage 2000D ("Міраж" 2000Д) - носій крилатих ракет SCALP. Скоріше за все, це ескадрилья, яка має найбільший бойовий досвід... Основна мета отримання - це запасний варіант, якщо в нас закінчаться… по Старокостянтинову б'ють кожного разу, де базуються наші Су-24", - пояснив експерт.

Водночас половина літаків може бути розташована за кордоном, наприклад, у Польщі, Румунії або ж Словаччині. Інша ж частина діятиме безпосередньо з української території.

"Три літаки загалом це неофіційно. Це може бути залежно від поділу по бомбардувальному чи винищувальному. У винищувальному ланка це 4 літаки, в бомбардувальному - 3… Плани що озвучували це передача нам повноцінної ескадрильї з 12 літаків", - пояснив Романенко.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що Mirage 2000 може здійснювати бойовий радіус 1500 км і без додаткових дозаправок. Тако стало відомо, коли Україна отримає перші літаки з Франції.

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