"Виробнича" війна: РФ виготовляє втричі більше артснарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

Заводи США та Європи здатні виробляти лише трохи більше мільйона снарядів на рік.

За оцінками західних розвідок, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше, ніж США і Європа виробляють для України. Це є ключовою перевагою окупаційної армії РФ напередодні можливого нового контрнаступу ЗСУ.

Про це пише CNN з посиланням на представників західних розвідок.

Заводи США та Європи мають потужність для виробництва лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки до Києва, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки.

США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року – менше половини російського щомісячного виробництва, – і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі.

"Те, в чому ми зараз перебуваємо, – це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона готова вести цю війну", - сказав CNN високопоставлений чиновник НАТО.

Також читайте Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною - ЗСУ

Офіційні особи кажуть, що зараз Росія вистрілює близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна – лише 2 тисячі. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях фронту це співвідношення ще гірше.

"Тим часом Росія нещодавно захопила українське місто Авдіївка, і багато хто вважає, що вона володіє ініціативою на полі бою. Україна бореться не лише з браком боєприпасами, а й із дедалі більшою нестачею живої сили на передовій", - пише CNN.

США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічних систем, у тому числі танк M-1 Abrams і, незабаром, винищувачі F-16. Але військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів.

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо – це боєприпаси…Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою", – додав представник НАТО.

Російська бойова машина в "повному спорядженні"

За словами співрозмовника CNN, російські артилерійські заводи працюють цілодобово. Крім того, Росія імпортує боєприпаси з Ірану і КНДР.

Так, минулого року Іран надіслав щонайменше 300 000 артилерійських снарядів. А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, що містять мільйони снарядів.

Також читайте Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України

"Росія вклала в гру все, що у неї є. Їхня бойова машина працює на повну потужність", - сказав представник розвідки.

Водночас, словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб. Вони не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. За словами офіційних осіб, російські виробничі потужності також обмежені: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва приблизно наступного року.

Конкуренція з економікою, якою керує Путін

Європейські країни намагаються компенсувати дефіцит. Минулого місяця німецька оборонна компанія оголосила, що планує відкрити в Україні завод із виробництва боєприпасів, який, за її словами, щороку вироблятиме сотні тисяч снарядів калібру 155 мм. У Німеччині та ж компанія почала будівництво нового заводу, який, як очікується, згодом вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік.

Американські та західні офіційні особи наполягають на тому, що хоча Росія змогла запустити свої виробничі лінії, частково тому, що вона має перевагу в тому, що є керованою економікою під контролем диктатора Володимира Путіна, капіталістичні західні країни з часом наздоженуть її та вироблять краще обладнання.

"Якщо ви справді можете контролювати економіку, то, ймовірно, зможете рухатися трохи швидше, ніж інші країни", - сказав генерал-лейтенант Стівен Башем та заступник командувача Європейського командування США. Але, за його словами, "Захід матиме більше підтримки. Захід тільки починає нарощувати розвиток інфраструктури, щоб додати необхідний потенціал для виробництва боєприпасів".

Співробітники розвідки вважають, що жодна сторона не готова досягти великих успіхів найближчим часом, але загальна математика в довгостроковій перспективі йде на користь Москви, особливо, якщо Україна не отримає додаткової допомоги від США.

"Якщо допомога відновиться і надійде швидко, ще не все втрачено".

Росія також націлилася на внутрішнє оборонне виробництво України.

"Якби ми говорили про це минулої осені, ми б говорили про те, як вони націлювалися на критичну інфраструктуру. Тепер ми бачимо, що націлені на критичну інфраструктуру, а також на українську оборонно-промислову базу", - сказав представник НАТО.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія щомісяця виробляє від 115 до 130 ракет великої дальності та від 300 до 350 ударних безпілотників на основі іранської моделі дронів-камікадзе "Шахед".

До війни Росія мала в своєму арсеналі тисячі ракет далекого радіусу дії, сьогодні ці цифри коливаються близько 700, сказав один із чиновників.

Можливо, найбільшою проблемою для Росії є виробництво танків та іншої бронетехніки. РФ випускає близько 125 танків на місяць, але переважна більшість –це старі моделі, які були відремонтовані.

Близько 86% основних бойових танків, вироблених Росією 2023 року, були відремонтовані, повідомив представник НАТО. І хоча Росія має на зберіганні близько 5000 танків, "ймовірно, великий відсоток з них не підлягає ремонту" - сказав чиновник.

Офіційні особи також уважно спостерігають за економікою Росії в пошуках ознак того, як взаємодія між надто потужним оборонним сектором, західними санкціями та зусиллями Путіна підготувати свою економіку до війни впливає на здатність Росії підтримувати війну проти України.

"Війна повністю трансформувала російську економіку з пострадянського періоду, коли нафта була провідним сектором. Зараз оборона є найбільшим сектором російської економіки, і за це "платить" нафта", - сказав чиновник НАТО,

Нагадаємо, Данілов заінтригував заявою про українські боєприпаси, які невдовзі з’являться на фронті.

Читайте також провідні новини дня: