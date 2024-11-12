Виробництво зброї в Україні: віцепрем'єрка розповіла про спільні плани з європейцями

В Україні вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, ще три — перебувають "на фінальній стадії" створення.

Україна близька до створення трьох нових спільних підприємств із європейськими виробниками зброї у рамках зусиль щодо збільшення виробництва озброєнь під час війни з Росією

Про це розповіла перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Reuters.

За словами Свириденко, вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, зокрема з німецькими та литовськими компаніями. Декілька виробників зброї відкрили офіси в Україні.

"У нас є ще три угоди з європейськими компаніями на завершальній стадії створення спільних підприємств", зазначила урядовиця.

Втім вона не повідомила жодних подробиць про заплановані нові підприємства чи масштаби інвестицій.

Видання зазначає, що військово-промислове виробництво в Україні останнім часом різко зросло: державні та приватні компанії стрімко нарощують обсяги виробництва та впроваджують інновації, оскільки держава намагається дати відсіч російській агресії. Влада, як і раніше, зберігає мовчання щодо подробиць оборонної промисловості, проте президент Зеленський минулого місяця заявив, що Україна вже може виробляти чотири мільйони дронів на рік і продовжує нарощувати виробництво зброї, зокрема ракет, дронів та військових транспортних засобів.

Щоб зберегти динаміку, уряд залучив іноземні засоби та технології для трансформації внутрішнього виробництва зброї, що вже дозволило збільшити постачання на фронт боєприпасів та обладнання.

Німецький збройовий гігант Rheinmetall вже запустив свій перший оборонний завод в Україні, який спеціалізується на обслуговуванні бойових машин. Концерн також планує до кінця року розпочати виробництво бойових машин піхоти Lynx.

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Британська компанія BAE Systems, франко-німецька компанія KDNS, оборонна та аерокосмічна компанія Babcock та компанія MyDefence, що спеціалізується на технологіях боротьби з безпілотниками, об'єдналися з українськими виробниками та відкрили місцеві офіси.

Німецький виробник зброї Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує сервісний центр в Україні разом із приватним українським виробником зброї.

За словами міністерки, розвиток вітчизняного оборонного виробництва дав поштовх розвитку економіки в цілому, яка досі відстає від довоєнного рівня попри два роки зростання.

Юлія Свириденко також зауважила, що у першій половині 2024 року на сектор виробництва зброї припало 1,8% валового внутрішнього продукту країни порівняно з 0,3% у 2021 році.

Нагадаємо, стало відомо, скільки грошей на виробництво зброї в Україні планують виділити 2025 року. Розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу є одним із пріоритетів держави в умовах повномасштабної війни.

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