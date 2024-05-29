Високоточна західна зброя стала менш ефективною на полі бою: у чому причина — експерт

Частина американських високоточних боєприпасів втратила ефективність на війні в Україні через перешкоди, які створюють російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в коментарі УНІАН.

За його словами, росіяни створили систему радіоелектронної боротьби, яка втручається в роботу супутникового зв'язку.

“GLSDB, ракети М31 для HIMARS, деякі види снарядів, як от Excalibur – усі вони раніше працювали практично без захисту від РЕБ. Росіяни знайшли механізми, як втрутитися в їхню роботу. А точніше – в роботу зв'язку цих снарядів із супутниками. У зв’язку з цим точність наведення цих снарядів була зменшена до такого рівня, що просто не було сенсу ними взагалі працювати”, - пояснив експерт.

При цьому Роман Світан припустив, що після оновлення, які зараз проводять із цими боєприпасами західні партнери України, вони знову повернуться на поле бою в Україні.

Яка зброя працює безперешкодно

Він також зазначив, що ті боєприпаси, які не пов'язані з системами управління та слідкування зі супутником, тобто працюють без так званого радіоконтакту, не вразливі до дії РЕБ.

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“Наприклад, ракети ATACAMS M39 – касетні, якими ми працюємо з минулого року на дальність до 100 миль (161 км), у них система наведення інерціальна, їм супутник не потрібен. І, відповідно, проти них взагалі не існує механізмів боротьби РЕБами”, - підкреслив він.

За словами експерта, французькі керовані авіабомби AASM "Hammer", якими будуть озброєні українські F-16, теж мають систему наведення, на яку майже не впливає російська РЕБ. Т

акож він відзначив ракету JASSM, яка теж може бути на озброєнні у сучасних винищувачів.

“У неї система наведення працює по трьох каналах, з контролем за супутниковим зв'язком, з прив'язкою до місцевості та так званою машинною пам'яттю. Простіше кажучи, вона зможе обходити практично всі системи радіоелектронної боротьби росіян”, - наголосив Світан.

Нагадаємо, один з видів далекобійного озброєння, яке США надіслали до України в рамках оборонної допомоги, виявився неефективним. Йдеться про наземну версію зброї “повітря-земля” GLSDB.

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