Війна машин: у Міноборони розповіли, коли роботизовані системи зможуть замінити людей на полі бою

Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець наголосив, що до кінця 2024 року на полі бою з'явиться більше ефективних дронів, які зможуть замінити людей.

Про це він розповів в ефірі Ukrinform TV.

За його словами, такі роботи виконуватимуть завдання як з української, так і з російської сторін. Вони будуть ефективно виконувати найскладніші завдання, не наражаючи на небезпеку військових.

"В найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей", – заявив Бежевець.

Бежевець наголосив, що мова йде не лише про дрони, а й про різні наземні роботизовані системи. За його словами, така "війна термінаторів" буде спостерігатися вже дуже скоро.

"Умовно кажучи, буде лінія одна, лінія інша і між ними це все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію перетнути, тому що відразу вилітає, виїжджає вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, така "війна термінаторів". Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини", - зазначив Олексій Бежевець.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна збільшує виробництво далекобійних дронів.

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