Війна в Україні виявила вразливість танків Leopard 2 — експерти розкрили подробиці

Leopard 2 / © commons.wikimedia.org

Німецький основний бойовий танк Leopard 2, який вважається одним із найсучасніших у світі, зіткнувся з серйозними викликами під час застосування у війні в Україні.

Про це пише видання 19FortyFive, посилаючись на аналіз дослідника з питань національної безпеки Джека Бакбі.

Попри потужну 120-мм гармату Rheinmetall Rh-120, сучасну оптику та високу мобільність, ефективність танка знижується через низку факторів — від логістичних труднощів до появи нових видів зброї на полі бою.

Один із найпотужніших танків у світі

Leopard 2 / © Associated Press

Leopard 2 був розроблений німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann у 1970-х роках як наступник Leopard 1. На озброєння він надійшов 1979 року.

Танк оснащений дизельним двигуном MTU MB 873 Ka-501 потужністю близько 1500 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 70 км/год. Основним озброєнням є 120-мм гладкоствольна гармата, здатна використовувати сучасні бронебійні боєприпаси.

Сьогодні Leopard 2 перебуває на озброєнні більш ніж у десятка країн НАТО та партнерів, зокрема Німеччини, Польщі, Канади, Фінляндії та Іспанії.

Використання в Україні

Україна почала отримувати танки Leopard 2 2023 року, коли країни НАТО вирішили передати Києву сучасну бронетехніку для посилення оборони проти російських військ.

Танки передали, зокрема, Польща, Норвегія, Іспанія та Канада. Проте їх використання на фронті виявилося складнішим, ніж очікувалося.

Однією з причин стали логістичні проблеми. Складні системи управління та двигун танка потребують спеціалізованого технічного обслуговування. Спочатку ремонтні бази для Leopard 2 знаходилися за межами України, тому пошкоджену техніку доводилося транспортувати до Польщі або інших країн для капітального ремонту.

Нова загроза — дрони

Leopard 2. / © Associated Press

Суттєвим викликом для бронетехніки стала масова поява безпілотників, зокрема FPV-дронів. Такі апарати можуть атакувати танки зверху — у місця, де броня традиційно тонша.

Крім того, російські війська активно використовують протитанкові керовані ракети «Корнет», здатні пробивати сучасну броню.

У результаті навіть найсучасніші танки, включно з Leopard 2 та американськими M1 Abrams, можуть бути вразливими без підтримки систем радіоелектронної боротьби, ППО та інших підрозділів.

Війна змінює тактику

Експерти також зазначають, що в доктрині НАТО танки зазвичай не діють самостійно. Вони працюють у складі комбінованих підрозділів разом із піхотою, артилерією, безпілотниками, авіацією та системами протиповітряної оборони.

Однак на фронті в Україні через складні умови боїв танки іноді змушені діяти більш ізольовано, що підвищує ризики.

Крім того, російські війська створили глибоко ешелоновану оборону з мінними полями, протитанковими загородженнями та артилерійською підтримкою. Це ускладнює масштабні бронетанкові прориви та перетворює бої на тривалі позиційні зіткнення.

Аналітики зазначають, що досвід війни в Україні демонструє важливий урок: навіть найсучасніша техніка не гарантує успіху без комплексної підтримки та адаптації тактики до нових умов війни.

Тим часом у США з’явився «аналог Shahed». За наявною інформацією, йдеться про систему Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — «недорогу безпілотну ударну бойову систему».