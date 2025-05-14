Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Associated Press

Реклама

Постачання озброєння для України від Італії затримується і може статися так, що воно надійде вже після завершення війни.

Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє La Repubblica.

«На жаль, минуло дуже багато часу з моменту затвердження останнього пакета допомоги з логістики. Я сподіваюся, що допомога надійде, коли війна закінчиться, тобто коли вона більше не буде потрібна», — сказав Крозетто.

Реклама

Він заявив, що Італія продовжує надавати Україні допомогу, яка щоденно зазнає російських атак.

«Ніяких змін не відбулося ні за останні місяці, ні за останній тиждень: попри розмови про перемир’я, ми його не побачили. Ось чому я сподіваюся, що коли італійська допомога надійде, вона більше не буде потрібна», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Італії пройде зустріч міністрів оборони низки європейських країн, під час якої буде обговорюватись підтримка України.

Ми раніше інформували, що Євросоюз може наростити обсяги військової допомоги Україні, якщо Сполучені Штати відмовляться продовжувати постачання озброєння.

Реклама