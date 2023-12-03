Яку військову допомогу обіцяли союзники та що отримає Україна

Союзники продовжують постачати Україні зброю. Зокрема, у форматі “Рамштайн” відбулися важливі зміни щодо військової допомоги Україні. Тим часом Президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв’ю агентству AP розповів про побоювання щодо проблем із західною допомогою.

Про те, яку допомогу обіцяли і яку надали наші міжнародні партнери розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в дайджесті OBOZ.UA.

США

Американці нададуть Україні вже 51-й від серпня 2021 року пакет загальною вартістю 100 млн. дол. США за програмою Presidential Drawdown Authority. До нього увійдуть: одна система HIMARS та боєприпаси до неї, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, протитанкові керовані ракети TOW, артилерійські снаряди 155 мм та 105 мм, понад 3 млн. набоїв до стрілецької зброї.

Німеччина

Наступний "зимовний" пакет союзники обіцяють на суму 1,3 мільярда євро. Серед іншого там буде: чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM (постачання у 2024 році), а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

"З того, що надійде зараз - 20 бронемашин Marder з боєкомплектом, 1 танк для розмінування Winsent-1, 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance, 2 тягачі 8x8 HX81, снаряди 155 мм, понад 2,4 тис. криптофонів, спеціальний транспорт (всюдиходи, вантажівки, "швидкі")", - йдеться в повідомленні.

Болгарія

В парламенті країни ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міноборони України (така у них процедура) про постачання Києву 100 бронетранспортерів і запчастин до них. Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії Болгарія офіційно передає Україні важку техніку.

Канада

Країна виділила нам 1,3 млрд. канадських доларів (947 млн. дол. США) на військову допомогу, з яких 63% надійде до кінця 2024 року, решта – до 2026 року.

Також читайте На кордоні України та Польщі зупинив роботу ще один пункт пропуску – яка причина

"Канада також передасть Україні 50 бронемашин – бойових та евакуаційних, найближчим часом надійдуть 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів патронів від Colt Canada, а також країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16", - вказано в повідомленні.

Данія

Від Данії варто очікувати додаткову військову допомогу в розмірі понад три мільярд євро (25,8 млрд. данських крон), з яких 300 млн. євро надійде 2023 року, а решта – до кінця 2027 року.

Європейський Союз – погодив рішення про збільшення у 4,2 рази видатків на програми підготовки українських військовослужбовців, і тепер на це завдання буде додатково виділено з Європейського фонду миру ще 194 млн. євро (попередній бюджету у сумі 61 млн. євро дозволив забезпечити навчання 34 тис. військовослужбовців).

Північна Македонія

А тим часом Міністерство оборони Північної Македонії розсекретило інформацію, що в країні успішно завершено підготовку першої групи українських військовослужбовців, і надалі країна, яка приєдналася до НАТО 2020 рокупродовжить підготовку українських військових протягом 2024 року і "доти, доки в цьому буде потреба", заявила міністерка оборони Слав'янка Петровська.

Також читайте Розстріл полонених бійців ЗСУ: що відомо про новий звірячий злочин окупантів

Країна від початку повномасштабної війни надіслала Україні близько 30 танків Т-72, 12 ударних гвинтокрилів Мі-24 і чотири штурмовики Су-25.

Рамштайн

"За підрахунками міністра оборони США Ллойда Остіна, з квітня 2022 року і по 20 листопада 2023 року країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") виділили на потреби ЗСУ понад 80 млрд. доларів", - вказано в повідомленні.

Європейський союз

У ЄС погодили рішення про збільшення у 4,2 рази видатків на програми підготовки українських військовослужбовців, і тепер на це завдання буде додатково виділено з Європейського фонду миру ще 194 млн. євро (попередній бюджету у сумі 61 млн. євро дозволив забезпечити навчання 34 тис. військовослужбовців).

Додамо, що Німеччина посилить військову підтримку України для захисту від російських агресорів як на рівні Європейського союзу, так і на рівні Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: