Військовий експерт оцінив ймовірність застосування зброї масового ураження під час війни в Україні

Військовий експерт оцінив ймовірність застосування зброї масового ураження під час війни в Україні

Аптечка з антидотами від хімічних речовин входить до комплекту спорядження будь-якого військовослужбовця.

Європа та НАТО передає Україні засоби захисту від зброї масового ураження.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Імовірність застосування такої зброї існує, але завдяки нашим партнерам є кілька дуже серйозних попереджень для керівництва РФ про те, щоб вони не надумали застосовувати зброю масового ураження, зокрема від Британії та США", - зазначив Жданов.

Але, за його словами, сіяти паніку не потрібно. Поки що прямої загрози немає.

Він також перелічив, що має бути у комплекті захисту від зброї масового ураження.

"Все це входить у комплект поставок - у спорядження будь-якого військовослужбовця, у тому числі, й засоби індивідуального захисту та аптечка з антидотами від хімічних речовин. Тож має бути протигаз, плащ-накидка і аптечка з антидотами від основних отруйних речовин", - додав експерт.

Нагадаємо, за час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та 80% розбити армію. Брехливі заяви пов'язують з тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувались у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи.

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