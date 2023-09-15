Військовий експерт спростував інформацію про незліченні запаси зброї у Росії

У росіян на складах можуть зберігатися тисячі одиниць зброї, але далеко не все з неї у робочому стані.

Інформація про 17 тисяч танків у резерві росіян, яка шириться в інформпросторі, викликає недовіру, тому що Міжнародний інститут стратегічних досліджень вказував у довіднику The Military Balance, що станом на початок лютого 2022 року у РФ на зберіганні було лише 10 тисяч танків, без поправки на старі Т-55 і Т-62, а в строю – 3300 танків усіх типів.

Про це пише експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський для РБК-Україна.

Яка кількість зброї у РФ зараз

Наразі Міжнародний інститут стратегічних досліджень вказує на залишки зброї в росіян, а саме "максимум 5 тисяч танків усіх типів, включаючи Т-55 і Т-62", повідомляє експерт.

"А в строю, за даними організації, в них залишилося орієнтовно дві тисячі танків. Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий казав, що на Куп'янський та Лиманський напрямок противник стягнув близько 900 танків. Фактично це половина з того, що в них є в строю", – каже експерт.

Інформація про танки, що зберігаються на складах, може бути не зовсім показовою.

"У росіян далеко не всі танки стояли в герметичному приміщенні, в ангарах, з належним обслуговуванням. Відповідно, за російськими нормативами, щоб зібрати один повністю робочий танк, треба скрутити запчастини з трьох танків. Тобто ця цифра, яка обліковувалась на початок цього року – 5 тисяч танків на складах зберігання – означає, що росіяни можуть зібрати 1,5-2 тисячі робочих танків на додачу до того, що в них є зараз", – пише експерт.

Чи можуть россіяни відновлювати танки

Щодо здатності росіян відновлювати свої танки Т-55 і Т-62, які би мали в теорії піти на переплавку, це може робити лише 103-й бронетанковий ремонтний завод на Забайкаллі. Темпи їхніх робіт – до 10 машин на місяць.

"Тож, якщо в сумі росіяни можуть отримувати до 70 танками всіх сортів на місяць – це підкреслює, що вони поповнюють свою танкову техніку в кілька разів повільніше, ніж її знищує ЗСУ", – підсумовує Киричевський.

У чому агресор відчуває нестачу

Є певний дефіцит справної танкової техніки саме для якихось активних наступальних дій.

Як підтвердження, Киричевський наводить приклад Куп'янського напрямку, де росіяни не наважилися використовувати свої танкові підрозділи в класичному форматі – тобто коли танки наступають.

"Хоча там базується відновлена 1-ша танкова армія західного військового округу РФ, яка була розгромлена на Харківщині минулого року. Вперше таку практику росіяни почали застосовувати ще 1943 року, коли в них з танками були проблеми, і радянські воєначальники вирішили, що краще кидати в бій малопідготовлену піхоту, а танки економити та берегти", – додає експерт.

Що з бронемашинами

БМП-1, БМП-2 і МТ-ЛБ налічують понад 10 тисяч одиниць, що перебувають на зберіганні.

"Але, схоже, що ремонтопридатність БМП-1 та БМП-2 навіть для росіян залишає бажати кращого. Тому "на папері" і на супутникових знімках цю безмежну кількість машин побачити можна, але самі росіяни воліють розконсервовувати і кидати на поле бою МТ-ЛБ. На ці машини запчастини більш доступні. У 1990-х, 2000-х, 2010-х ці "мотолиги" були в обороті на цивільному ринку РФ", – додає експерт.

Тим часом ексречник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, який до окупації Крима служив керівником Кримського медіацентру, прокоментував тему завершення війни.За його словами, для росіян поки не існує стоп-цифри втрат особового складу, але є інша чутлива втрата.

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