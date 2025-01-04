Вкрай важливі дрони Deep Strike: в Міноборони пояснили пріоритети у закупівлях

Цього року Україна розраховує залучити щонайменше 3 мільярди євро іноземних інвестицій, які спрямують на розширення ВПК та виробництво вітчизняної зброї.

Минулого року Міністерство оборони України витратило 60% коштів, виділених з бюджету на закупівлю БПЛА, на дрони Deep Strike, які виявились ключовою зброєю у протистоянні російській агресії.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Посадовець зазначив, що оборонне відомство активно інвестує кошти в розробку та виробництво новітніх українських ударних БПЛА, що суттєво розвиває український оборонно-промисловий комплекс. Але особливе місце посідають далекобійні дрони Deep Strike, якими Сили оборони завдають ударів вглиб території країни-агресора.

За словами Кліменкова, цього року українські захисники отримають понад 30 тисяч таких безпілотників.

"Deep Strike ми називаємо клас ударних дронів, які здатні працювати на дуже великій відстані – це сотні кілометрів. Такі дрони зберігають життя наших військових і дозволяють оперативно реагувати на зміни на фронті", – пояснив заступник міністра оборони.

Кліменков також повідомив, що протягом 2024 року Міноборони профінансувало закупівлю озброєння на суму понад 340 мільярдів гривень, при цьому половина коштів була витрачена саме на зброю українського виробництва. Цьогоріч відомство планує збільшити частку вітчизняного озброєння, що цілком реально з огляду на потужний потенціал українського ВПК, який є привабливим для залучення іноземних інвестицій.

Посадовець нагадав, що 2024 року Україна почала співпрацювати з Данією, яка виділила значні інвестиції в український оборонний сектор на закупівлю зброї для ЗСУ. Це партнерство започаткувало "данську модель" військової допомоги Україні, яка вже залучила 170 мільйонів євро на виробництво української зброї, зокрема й дронів класу Deep Strike.

Цього року Україна розраховує залучити щонайменше 3 мільярди євро іноземних інвестицій, які спрямують на розширення ВПК та виробництво вітчизняної зброї.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Україні намітився прорив у виробництві різних типів ракет, зокрема йдеться про балістичні ракети, дальність ураження яких перевищуватиме 500 км. Українські балістичні ракети, які битимуть на 2 тисячі км стануть проблемою для росіян.

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