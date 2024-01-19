Влучає зі швидкістю світла: Британія успішно випробувала лазерну зброю (фото)

Дальність дії зброї засекречена, але це "зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль".

Велика Британія провела перше успішне випробування лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire проти повітряних цілей.

Про це повідомили у британському Міноборони.

Система лазерної зброї спрямованої енергії DragonFire вперше здійснила потужний постріл по повітряних цілях на полігоні в Шотландії.

Дальність дії DragonFire засекречена, але в Міноборони Британії повідомили, що це "зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль". Вона працює з точністю, еквівалентною влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 м.

"Зброя зі спрямованою лазерною енергією може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш разючих результатів, якщо боєголовка влучає в ціль", – поінформували в оборонному відомстві.

Британська лазерна зброя DragonFire / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

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Також вказується, що вартість пострілу із DragonFire протягом 10 секунд еквівалента годині використання звичайного обігрівача. Тож ця зброя має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які на сьогодніі виконують ракети. В Міноборони уточнили, що вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Там додали, що система озброєння DragonFire – результат спільних інвестицій Міноборони та промисловості в розмірі 100 млн фунтів стерлінгів.

До слова, в серпні 2023 року в Китаї заявили про прорив у технології застосування лазерної зброї на полі бою.

Зауважимо, лазери можна використовувати проти дронів. Їхня перевага – швидкість, тож така зброя ефективна проти швидкорухомих цілей. І на відміну від звичайних систем ППО, лазерна зброя не потребує боєприпасів.

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