Вночі над Запоріжжям збили три російські крилаті ракети

У місті було чути вибухи.

У ніч проти четверга, 7 квітня, протиповітряна оборона знищили три російські крилаті ракети над Запоріжжям.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За його словами, напередодні ввечері та вранці у місті довго лунали сирени. Крім того, у різних районах Запоріжжя люди чули вибухи.

"Цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом. Тому панікувати не потрібно. Але потрібно пам’ятати про те, що сирени звучать не просто так. Навчальних тривог на цій війні не було й немає. Сьогоднішня ніч це вкотре підтвердила", - йдеться у повідомленні.

Представник мерії закликає не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку. Крім того, він подякував мешканцям Запоріжжя, які не поширювали у Мережі інформацію про вибухи в місті.

Куртєв повідомив, щ протягом минулої доби наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, один танк, чотири бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню та один автомобіль.

Як повідомлялося, вчора, 6 квітня, у Сумській області українські військові збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави.

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