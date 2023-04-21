Воллес заявив про "безпрецедентну підтримку" України та закликав її посилювати надалі

Британський міністр оборони заявив, що країни Заходу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міжнародна підтримка українців поступово зростає, але союзники повинні докласти більше зусиль для допомоги Україні у її боротьбі з російськими загарбниками.

Таку думку висловив голова Міністерства оборони Британії Бен Воллес, інформує Sky News.

Воллес заявив, що інші країни-партнери повинні прискорити доставку військової допомоги Україні на знак постійної міжнародної підтримки.

"Ми забезпечуємо незліченну кількість хоробрих українців бойовою підготовкою, спорядженням і боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення Росії", – заявив міністр, додавши, що Лондон може лише пишатися своєю підтримкою Києва.

Також Воллес заявив, що "послання з Рамштайну" зрозуміле. Підтримка України на міжнародному рівні зростає. На зустрічі у форматі "Рамштайн" було найбільше країн за початку заснування подібного формату. Також країни збільшують свої пожертви та прискорюють доставку допомоги.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - додав Воллес.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що у Міністерстві оборони Сполучених Штатів розуміють, якою буде ситуація на фронті в Україні у наступні критичні місяці.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі так званої “танкової коаліції” було підписано договір щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard 2.

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