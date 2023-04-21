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Воллес заявив про "безпрецедентну підтримку" України та закликав її посилювати надалі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Воллес заявив про "безпрецедентну підтримку" України та закликав її посилювати надалі

Бен Воллес закликав країни-партнери прискорити доставку військової допомоги Україні. / Фото: Associated Press

Британський міністр оборони заявив, що країни Заходу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міжнародна підтримка українців поступово зростає, але союзники повинні докласти більше зусиль для допомоги Україні у її боротьбі з російськими загарбниками.

Таку думку висловив голова Міністерства оборони Британії Бен Воллес, інформує Sky News.

Воллес заявив, що інші країни-партнери повинні прискорити доставку військової допомоги Україні на знак постійної міжнародної підтримки.

"Ми забезпечуємо незліченну кількість хоробрих українців бойовою підготовкою, спорядженням і боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення Росії", – заявив міністр, додавши, що Лондон може лише пишатися своєю підтримкою Києва.

Також Воллес заявив, що "послання з Рамштайну" зрозуміле. Підтримка України на міжнародному рівні зростає. На зустрічі у форматі "Рамштайн" було найбільше країн за початку заснування подібного формату. Також країни збільшують свої пожертви та прискорюють доставку допомоги.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - додав Воллес.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що у Міністерстві оборони Сполучених Штатів розуміють, якою буде ситуація на фронті в Україні у наступні критичні місяці.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі так званої “танкової коаліції” було підписано договір щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard 2.

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Дата публікації
Перегляди
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