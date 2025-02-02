"Волохата" бронемашина: як Росія намагається рятувати техніку від ударів дронів

Такий імпровізований захист продемонстрували на російському державному телебаченні, а військові експерти припустили, що подібні елементи мають завадити ударам FPV-дронів, які стали ключовою зброєю на полі бою.

Російська армія продовжує вигадувати нові способи захисту своєї техніки від ударів безпілотників. На сході України помітили бронемашину з незвичайними модифікаціями – корпус БМП-1 вкрили металевими пластинами та "волоссям" у вигляді довгих сталевих зв’язок і густої щетини.

Про це пише The Telegraph.

Такий імпровізований захист продемонстрували на російському державному телебаченні, а військові експерти припустили, що подібні елементи мають завадити ударам FPV-дронів, які стали ключовою зброєю на полі бою.

За словами аналітиків, цей тип бронювання має запустити підривники боєголовок ще до того, як вони вдарять у саму техніку. Це частина загальної тенденції, коли росіяни намагаються адаптувати бронетехніку до змін у бойових діях, зокрема до швидкого розвитку дронів.

Кадри, на яких "волохата" БМП-1 рухається неподалік Часового Яру на Донеччині, показали на пропагандистському каналі "Росія 1".

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Українські військові аналітики зазначають, що така броня може бути відповіддю на новітні FPV-дрони, які працюють через оптоволоконні кабелі, що ускладнює їхнє перехоплення системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Хоча саморобний захист виглядає доволі примітивно, подібні конструкції вже показали свою ефективність у боротьбі з дронами. Особливо в поєднанні з додатковими шарами броні та сучасними засобами РЕБ.

Обидві сторони постійно вдосконалюють свої тактики, і війна дронів стає ключовим елементом бойових дій. Але поки що жодна зі сторін не отримала вирішальної переваги в цій технологічній гонці.

Нагадаємо, раніше бійці 106 батальйону 63 механізованої бригади затрофеїли ворожу БМП-2, яка пробула два роки під водою.