"Вони смішні": Зеленський прокоментував погрози російських політиків через систему Patriot для України

Президент Володимир Зеленський висміяв погрози з боку російських чиновників через можливе передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави сказав під час інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи не йдеться про особу, чиє прізвище починається на "М" (Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Росії - ред.), президент відповів:

"Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився".

Нагадаємо, Володимир Зеленський веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК Patriot

13 грудня американські ЗМІ поінформували, що адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. За даними CNN, рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

Публіцист Андрій Піонтковський вважає, що плани Пентагону відправити до України системи протиракетної оборони Patriot свідчать, що США не хочуть чекати на капітуляцію Росії надто довго.

Читайте також: