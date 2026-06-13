Боєприпас проти укриттів

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Українські захисники почали застосовувати новий тип боєприпасів для важких безпілотників, який може становити серйозну загрозу для бліндажів та інших укриттів російських військ.

Про це пише Forbes.

Як зазначає видання, останнім часом російська армія активно адаптувалася до загрози з боку українських дронів. Для захисту особового складу та техніки окупанти облаштовували бліндажі, зводили укриття, а дороги й важливі об’єкти накривали сітками, металевими конструкціями та іншими захисними спорудами.

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Втім, новий український боєприпас розроблений саме для того, щоб вражати цілі, які перебувають під землею або за захисними перекриттями.

За даними автора матеріалу, бомба має загострену міцну носову частину, яка дозволяє проникати в ґрунт. Також конструкція оснащена підривачем із затримкою, завдяки чому вибух відбувається вже після проходження крізь захисний шар землі чи укриття.

Зовні боєприпас виглядає доволі простим, однак його конструкція забезпечує значну руйнівну дію. За оцінками Forbes, бомба вагою близько 11 кілограмів при скиданні з висоти може пробивати до 30 сантиметрів щільного ґрунту або понад метр м’якої землі.

Видання зазначає, що більшість польових укриттів мають перекриття з деревини та шар землі зверху, який захищає від уламків і вибухової хвилі. Новий боєприпас здатний подолати цей захист і детонувати вже всередині або під самим укриттям.

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Особливий інтерес до розробки пов’язаний із тим, що вона може знизити ефективність поширених засобів захисту від дронів. Більшість сіток, металевих конструкцій та інших бар’єрів створювалися для протидії FPV-дронам або звичайним боєприпасам, які скидаються з безпілотників.

Крім того, сучасні важкі дрони оснащуються системами точного наведення, що дозволяє уражати навіть рухомі цілі та підвищує ефективність застосування нових боєприпасів.

«Це викликає особливе занепокоєння у росіян, оскільки Україна має вирішальну перевагу у важких бомбардувальниках. З якоїсь причини Росії ще не вдалося розгорнути власні важкі бомбардувальники-дрони у великих масштабах, тому вона не має відповіді на українські розробки. Кожен російський бліндаж і дорога тепер під загрозою з боку цього дешевого руйнівника бункерів», — резюмує автор публікації.

Раніше повідомлялося, що у США заявили, що відстають від України у питаннях виробництва і розробки дронів.

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