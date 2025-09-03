Ворог запускає нові "Шахеди", якими керують з території Росії: фото

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Реклама

Російська терористична армія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням. Ворог може керувати такими ударними дронами навіть з території Росії.

Про це повідомив фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій»Флеш» Бескрестнов, опублікувавши фото цієї зброї.

«Полетіли Шахеди з камерами та радіокеруванням серії Ь. Свіжа знахідка щойно. Як бачите, антени стоять на краях крил», — написав він.

Реклама

© Сергій Флеш

За словами «Флеша», знайти модеми та камери на збитих безпілотниках не вдається, оскільки вони, на відміну від «Гербер», розбиваються і горять.

© Сергій Флеш

«Це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку і атакувати навіть цілі у русі», — додав експерт.

Раніше українські експерти та військові повідомили, що Росія активно нарощує виробництво нового типу безпілотників, які практично неможливо знешкодити електронними засобами.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний нещодавно зауважив, що російські балістичні ракети стають більш маневреними, що значно ускладнює їх перехоплення.