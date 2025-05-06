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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Вражає ворожі цілі на стратегічній глибині: в Україні представили БпЛА для ударів по РФ (фото)

Далекобійний безпілотник літакового типу FP-1 несе бойову частину вагою до 120 кг.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вражає ворожі цілі на стратегічній глибині: в Україні представили БпЛА для ударів по РФ (фото)

Фото: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

В Україні представили далекобійний дрон літакового типу FP-1, що вражає ворожі цілі на стратегічній глибині.

Про це повідомили під час заходу, що було присвячено Дню піхоти ЗСУ.

Як повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, про прильоти БпЛА FP-1 по російських територіях стало відомо наприкінці березня 2025 року. Однією з цілей апаратів стали об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

В Україні представили далекобійний дрон літакового типу FP-1

В Україні представили далекобійний дрон літакового типу FP-1

Точних характеристик БпЛА немає у відкритому доступі. На його стенді зазначено, що FP-1 вражає ворога на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кг і летить на відстань до 1600 км.

«Під час міжнародних зустрічей ми завжди заохочуємо наших партнерів фінансувати виробництво озброєння в Україні. Тож нам важливо показати їм, на що здатна наша оборонка. Для цього ми зібрали вироби, що ілюструють спроможність і винахідливість українських зброярів державних та приватних компаній, у будівлі МЗС», — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Виставка українського озброєння, на якій представили ще 12 зразків військової техніки, проводиться в будівлі МЗС України. Зарубіжні гості України можуть подивитися на досягнення українських зброярів.

Український ВПК представив й інші новинки. Наприклад, безпілотник "Булава" від україно-чеської компанії UAC оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг і вражає цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Інший зразок — наземний український безпілотник TerMIT з вантажопідйомністю до 300 кг і запасом ходу до 20 кілометрів. Він може стріляти з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, в Україні розгортається масштабний проєкт з підготовки цивільних громадян до національного спротиву.

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