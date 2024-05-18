Втомились чекати: військові кажуть, що на фронті західної допомоги досі нема

У ЗСУ стверджують, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.

Українські військові, які перебувають на Донбасі, заявили, що вже втомилися чекати на постачання зброї від країн Заходу, якої досі нема на передовій.

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Про це пише видання Le Monde.

Журналісти французького видання поспілкувалися з військовими, які стверджують, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.

"Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що у нас дійсно є під рукою. У нас не бракує боєприпасів для стрілецької зброї, але нам не вистачає всього іншого: дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів, ракет. І ми бачимо, що поставки продовжують знижуватися і стають дедалі нестабільнішими. Вони покривають тільки самий мінімум", — сказав один із бійців.

Інші військові кажуть, що відсутність артилерійської вогневої підтримки та безпілотників призводить до суттєвих втрат.

"Ми також втрачаємо багато техніки через ворожі FPV. Нам абсолютно необхідні постановники перешкод. Мій батальйон втратив свій останній шифратор два дні тому", — розповів український військовий.

А танкова рота 28-ї бригади заявила, що відчуває брак снарядів і палива.

"Антидронова установка перешкод у нас всього одна на всю роту, що складається з десяти танків Т-64. На кожну пару танків потрібен хоча б один глушник", — каже захисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати першу партію снарядів у кількості 180 тисяч в рамках чеської ініціативи вже у червні, а подальші поставки будуть значно більших обʼємів.

Крім того, ми раніше інформували, що Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня заявив, що вперше за роки війни жодна з бригад в Україні не має дефіциту артилерійських снарядів.

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