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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Винищувач Gripen зі штучним інтелектом провів успішний повітряний бій

Штучний інтелект виконав складні маневри і дав команду пілоту відкрити вогонь.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
винищувачі Gripen

Винищувачі Gripen

Шведський винищувач JAS 39 Gripen з інтегрованим штучним інтелектом Centaur протестували у тренувальному повітряному бою.

Про це повідомили у компанії Saab, яка є виробником цих літаків.

Під час польотів Gripen E передав управління системі Centaur, розробленій німецькою компанією Helsing. Штучний інтелект «успішно автономно виконав складні маневри в умовах бойових дій за межами візуальної видимості і дав пілоту команду відкрити вогонь, йдеться в релізі.

У Saab зазначили, що «завдяки унікальній конструкції Gripen E може літати з повністю інтегрованим програмним забезпеченням штучного інтелекту на борту, не обмежуючись виключно військовими випробувальними полігонами або необхідністю використання експериментального літака для проведення льотних випробувань».

Під час випробувань було проведено повітряний бій з реальним літаком Gripen D «у серії динамічних сценаріїв з інтеграцією даних у реальному часі з використанням даних датчиків для відстеження літака-цілі».

«Команда перевірила адаптивність Centaur, варіюючи відстані, швидкості, аспекти і навіть відключаючи дані, щоб оцінити його надійність», — наголосили у шведській компанії.

Нагадаємо, раніше у Японії представили футуристичну «електричну гармату», яку можна використовувати для збивання гіперзвукових ракет.

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