F-16 / © U.S. Air Force

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Україна отримає нові винищувачі F-16, ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси та безпілотники. Під час 37-го засідання у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, значну частину яких спрямують на захист українського неба.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 17 листопада у Брюсселі.

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Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що головним завданням на найближчі місяці залишається посилення протиповітряної оборони.

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«Цієї зими наш найбільший пріоритет — це захист неба. Росія продовжує свій повітряний терор, і тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО», — заявив він.

Україна отримає нові F-16 та Mirage

Одним із ключових результатів зустрічі стало рішення Бельгії передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року.

Крім того, країна запланувала постачання ракет для ППО, 70-мм боєприпасів та 20-мм боєприпасів для F-16.

Загальна військова підтримка Бельгії цього року становить 1,1 млрд євро, з яких 100 млн євро спрямовано на програму PURL. На 2027 рік країна планує виділити ще 1 млрд євро.

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Франція до кінця 2026 року планує передати Україні два винищувачі Mirage 2000-5F. Також передбачено постачання антибалістичної радіолокаційної станції GF300 Thales, авіабомб AASM Hammer 250, 30-мм боєприпасів та іншого авіаційного забезпечення.

Закупівлю авіабомб профінансують Норвегія та Німеччина, а частину іншого авіаційного забезпечення — за рахунок кредиту ЄС.

Які країни посилять українську ППО

Значну частину нових пакетів партнери спрямують на протиповітряну оборону.

Данія підтвердила виділення 200 млн євро на критично важливі засоби ППО. Крім того, оголосила новий оборонний пакет на 645 млн євро, який передбачає закупівлю ударних дронів, зокрема українського виробництва, боєприпасів для F-16, дронів-перехоплювачів та підтримку PURL.

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Велика Британія надасть 240 млн фунтів стерлінгів на посилення ППО. До пакета увійдуть перехоплювачі, ракети LMM та радари.

Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет на 1 млрд євро, до якого входять системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграція ракет IRIS-T із комплексами NASAMS та 20-мм боєприпаси для F-16.

Також Берлін оголосив новий внесок у PURL на 300 млн доларів. Серед запланованих постачань — далекобійні снаряди, засоби радіоелектронної боротьби, морські дрони та ракети калібру 70 мм. Окремо передбачено закупівлю безпілотників середньої та великої дальності спільного виробництва.

Норвегія оголосила пакет підтримки приблизно на 800 млн доларів. Зокрема, 150 млн доларів спрямують на ППО, включно з переносними зенітно-ракетними комплексами, ще по 300 млн доларів — на PURL та закупівлю українських дронів. Додатково передбачено до 11 млн євро на засоби протидії реактивним «шахедам».

Ракети, дрони та боєприпаси: що ще пообіцяли партнери

Нідерланди оголосили зимовий пакет допомоги на 500 млн євро, новий внесок у PURL до кінця року та підтримку ініціативи «Лінія дронів».

Канада виділить до 45 млн канадських доларів на закупівлю ракет AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу. Разом із раніше оголошеними 75 млн канадських доларів на артилерійські боєприпаси внесок країни в ініціативу за 2026 рік становитиме 120 млн канадських доларів.

Крім того, Канада передасть оптичні системи для програми FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, зимове спорядження та продовольство для українських військових.

Іспанія оголосила додатковий пакет на понад 400 млн євро, зокрема на безпілотники та артилерійські снаряди. Також заплановано постачання ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила два пакети допомоги загальною вартістю 291 млн євро, до яких увійдуть засоби ППО. Країна також готує наступний пакет і внесок у PURL на 40 млн євро.

Швеція надасть пакет допомоги на 71 млн доларів. Із цієї суми 20 млн доларів передбачено на PURL, ще 18 млн — на Чеську ініціативу.

Яку підтримку Україна отримає 2027 року

Окремі країни вже оголосили про фінансування української оборони на наступний рік.

Зокрема, Литва планує надати 250 млн євро військової допомоги 2027 року, що становитиме понад 0,25% її ВВП. Також країна долучиться до проєктів українського оборонно-промислового комплексу.

Естонія зобов'язалася спрямувати на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП 2027 року. Крім того, готує 15 млн євро на спільні оборонно-промислові проєкти.

Люксембург до кінця 2026 року виділить 25 млн євро на програму PURL.

Португалія оголосила внесок у розмірі 50 млн євро на PURL, ще 1 млн євро — до трастового фонду NSATU та 3 млн євро — на Комплексний пакет допомоги НАТО для України (CAP).

Таким чином, ключовими напрямами допомоги після 37-го «Рамштайну» залишаються посилення української ППО, постачання бойової авіації, забезпечення боєприпасами та розвиток виробництва безпілотників. Частину нових пакетів Україна має отримати вже до кінця 2026 року, водночас партнери закладають фінансування оборонних потреб і на наступний рік.

Радбез ООН проведе засідання щодо війни в Україні

Крім того, 23 листопада Рада Безпеки ООН збереться на засідання високого рівня, присвячене російській війні проти України.

Головуватиме на засіданні президент Латвії Едгарс Рінкевичс. У листопаді саме Латвія очолює Радбез ООН і прагне зберегти питання України серед його пріоритетів.

Попереднє засідання відбулося 9 листопада на тлі російських атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру. Тоді Україна закликала міжнародних партнерів посилити захист мирних жителів від обстрілів.

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