Винищувачі МіГ-29 від Польщі: експерт пояснив, чи варто Україні купляти літаки

Винищувач МіГ-29 / © wikipedia.org

Реклама

Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від Польщі, про що сказав керівник польського посольства Пйотр Лукасевич. Наразі тривають відповідні переговори. Направду, їх Україна розраховувала отримати ще у 2022 році, коли вони були критично необхідні для зміцнення обороноздатності. Йшлося про приблизно 30 машин, які могли суттєво підсилити Повітряні сили. Водночас питання вартості залишається актуальним. Якщо ціна МіГ-29 буде співставною з вартістю шведських винищувачів Gripen, їх закупівля втратить сенс, адже сучасні західні моделі мають значно ширші бойові можливості.

Проте, як пояснив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі “24 Каналу«, Україна не буде відмовлятися від МіГів у разі передавання.

Що відомо про МіГ-29, яких Україна потребувала на початку великої війни

За словами Світана, польські МіГ-29 мають покращену електронну систему у порівнянні з українськими винищувачами. Її модернізувала ізраїльська компанія, водночас наші літаки подібних оновлень не проходили.

Реклама

У 2022 році передачу польських винищувачів фактично заблокував Ізраїль, який не надав дозволу на експорт модернізованих суден.

«Ми тоді дуже сильно лаялися, коли ізраїльтяни не дали можливості полякам передати ці літаки», — зазначив Світан.

За повідомленнями, їх навіть планували перекинути до Німеччини — якнайдалі від України. Це викликало обурення Києва, адже у той період ситуація на фронті вимагала термінового посилення авіації.

Яких літаків зараз вкрай потребує Україна

F-16 та Mirage

За словами експерта, передусім зараз Україна зосереджена на отриманні західних бойових літаків — насамперед F-16 та французьких Mirage. Останні зазвичай використовуються разом із французькими високоточними авіабомбами HAMMER, а також із крилатими ракетами SCALP і Storm Shadow.

Реклама

«Україна вже отримала стільки літаків Mirage, скільки потрібно для ефективного застосування наявного французького озброєння», — сказав він.

Gripen

Також важливі для України шведські винищувачі Gripen. На думку військового експерта, вони можуть бути навіть важливішими за F-16, з огляду на затримки в постачанні американського озброєння.

Наприклад, до України досі не надійшли крилаті ракети JASSM, які є ключовими для повноцінного застосування F-16. Імовірність їх отримання надзвичайно низька під час президентства Дональда Трампа.

Gripen мають важливу перевагу: вони можуть нести німецькі ракети Taurus. Це єдині літаки, здатні підіймати ці боєприпаси в повітря. У цьому контексті Gripen стратегічно важливіші навіть за МіГ-29.

Реклама

Чим Міг-29 могли допомогти Україні на початку війни

МіГ-29 були критично потрібні Україні 2022 року. Ці винищувачі могли б використовуватися для наступу на правому березі Дніпра чи під час спроб просування до Токмака у 2023 році, зараз ситуація інша.

«Сьогодні питання полягає радше у фінансовій доцільності: якщо вартість МіГ-29 дорівнює вартості сучасного Gripen, то перевага однозначно за шведським винищувачем. Зрозуміло, що не відмовимося від них. Питання у фінансуванні та закупівлі», — наголосив Роман Світан.

Зазначимо, що Польща зупинила передавання МіГ-29. Навпаки, Варшава з перших днів вторгнення активно підтримувала Україну. Саме польська зброя та техніка стали першою реальною військовою допомогою, яка надійшла на початку 2022 року, коли підтримка з боку інших партнерів ще тільки формувалась.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.