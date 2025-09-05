Виробництво ракет «Фламінго» / © Associated Press

Реклама

Компанія Fire Point здатна швидко розгорнути виробництво балістичних ракет нового покоління FP-7 та FP-9. Ключовою перевагою є використання напрацьованих технологій від крилатої ракети «Фламінго», що дозволяє залучати вже готові компоненти.

Про це в етері телеканалу Еспресо повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, на міжнародній виставці в Польщі компанія представила не лише свої безпілотники та крилаті ракети, а й амбітні плани щодо балістичного озброєння.

Реклама

«Fire Point презентувала концепти балістичних ракет FP-7 та FP-9. Якщо „Фламінго“ вдалося створити менш ніж за рік, то роботи над балістикою ще тривають, і їхня стадія поки не розкривається. Водночас компанія підтвердила, що процес розробки вже запущено», — зазначив Катков.

Експерт наголосив, що задекларовані характеристики нових ракет вражають. Зокрема, FP-9 має отримати дальність до 800 кілометрів і бойову частину вагою близько 600 кілограмів.

«Це доволі серйозні показники. І не менш важливо, що Fire Point планує будівництво заводу з виробництва твердого палива у Данії. Саме таке паливо потрібне для балістичних систем і для прискорювачів, які застосовують на перших етапах польоту „Фламінго“ та безпілотників FP-1», — підкреслив він.

Катков звернув увагу, що фюзеляж ракети «Фламінго» виготовляється за технологією намотування скловолокна коконом. Подібний підхід зазвичай застосовується саме у виробництві балістичних ракет.

Реклама

«Fire Point уже має цикл виробництва компонентів для крилатих ракет, які можуть бути використані й у балістиці. Якщо компанія й надалі дотримуватиметься прагматичного підходу, як це було з FP-1 та „Фламінго“, то частина вузлів буде інтегрована у FP-7 та FP-9. Це означатиме готовність до масового випуску. Важко сказати, коли саме ми побачимо результат, але думаю, першими про появу цих ракет скажуть самі росіяни — після влучань», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.

Ми раніше інформували, що виробництво палива для українських далекобійних ракет «Фламінго» буде відбуватися в Данії.