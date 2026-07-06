Виробництво ракет до Patriot в Україні може затягнутися: експерт назвав причини

Patriot / © Twitter

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Переговори щодо можливого виробництва ракет до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot за ліцензією США можуть виявитися тривалими, а відповідні домовленості навряд чи будуть укладені до кінця 2026 року.

Таку думку висловив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Київ 24».

За його словами, передавання права на виробництво високотехнологічного озброєння або технічної документації є одним із найскладніших процесів в оборонній промисловості.

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«Я думаю, що це буде непростий процес, і в цьому році він може не закінчитись підписанням домовленостей. Подібні компанії дуже обережно ставляться до передачі для виробництва в інших країнах і масштабування таких продуктів», — зазначив Боровик.

Експерт пояснив, що для виробників розширення виробництва має як переваги, так і серйозні ризики. З одного боку, це дозволяє збільшити випуск продукції та задовольнити високий попит, однак водночас існує загроза втрати контролю над критично важливими технологіями.

За словами Боровика, західні оборонні компанії побоюються, що технології можуть бути викрадені через шпигунські мережі або потрапити до країн, які згодом зможуть відтворити аналогічне озброєння.

«Є ризик, що технології можуть бути вкрадені або перейти до противника через шпигунську мережу. Тоді можна отримати негативний результат, коли хтось почне виробляти подібні системи. Наприклад, Китай чи інші недружні для Заходу країни можуть скопіювати ці технології», — пояснив він.

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На думку експерта, саме питання захисту інтелектуальної власності та військових технологій є одним із ключових чинників, який може уповільнити переговорний процес щодо локалізації виробництва ракет для Patriot за межами США.

Нагадаємо, Польща готова обговорити передавання МіГ-29 Україні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив про продовження переговорів із Києвом щодо обміну винищувачів на сучасні українські дронові технології.

Тим часом український військовий аналітик назвав ще одну систему для перехоплення балістики, окрім Patriot. За його словами, європейські комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети.

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