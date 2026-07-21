Виробництво ракет Patriot в Україні: у Lockheed Martin зробили важливу заяву

Ракета ЗРК Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Компанії RTX і Lockheed Martin, які виготовляють ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot, наразі лише починають опрацьовувати можливість їхнього виробництва на території України.

Про це представники обох компаній повідомили журналістам під час авіасалону у Фарнборо, передає Aviation Week.

За їхніми словами, нині тривають консультації з урядом США щодо потенційної реалізації такого проєкту. Водночас у компаніях наголошують, що говорити про конкретний план поки що передчасно.

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«Все, що я можу сказати, — це ще зарано, і ми ведемо переговори з армією США, і, по суті, ми будемо підтримувати армію США та адміністрацію в тому, що вони хочуть зробити.

Тому я вважаю, що вони оцінюють варіанти, і ми будемо підтримувати кожен із цих варіантів та робити те, що необхідно, виходячи з цього. Але поки що занадто рано щось говорити», — сказав журналістам президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кехілл.

У Aviation Week нагадали, що Lockheed Martin виробляє ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), а головки самонаведення для них постачає компанія Boeing.

Крім того, компанія працює над створенням більш доступної за вартістю ракети PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), яка, як очікується, коштуватиме менш ніж половину ціни PAC-3 MSE.

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За словами Кехілла, виробництво нової ракети планують розгорнути в Європі або інших країнах-партнерах із використанням менш складних компонентів, ніж у PAC-3 MSE. Для цього також необхідно знайти нового постачальника головки самонаведення.

Водночас він відмовився коментувати, чи може проєкт ACE бути пов’язаний із можливим наданням Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

Своєю чергою компанія RTX також проводить попередні консультації щодо своєї участі в потенційному проєкті. Саме вона виробляє пускові установки та ракети-перехоплювачі PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T).

Президент підрозділу наземних і повітряних оборонних систем Raytheon Том Лаліберті повідомив журналістам, що цей процес перебуває лише на початковому етапі, а компанія діятиме відповідно до рішень уряду США.

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«Разом з Україною та у співпраці з урядом США ми працюємо в цих напрямках, щоб визначити, що є реалістичним і що буде найкращим рішенням для України. Цей процес тільки розпочався, і ми, звичайно ж, будемо дотримуватися вказівок уряду США», — підкреслив він.

Лаліберті також зазначив, що Raytheon має розгалужений міжнародний ланцюг постачання, до якого входять виробники окремих компонентів і ремонтні центри в різних країнах.

У виданні також нагадали, що раніше Raytheon отримала контракт на виробництво 600 ракет PAC-2 GEM-T для України. Частину цього замовлення виконуватиме спільне підприємство COMLOG, створене разом із німецькою компанією MBDA, а решту ракет виготовлять у США.

Раніше повідомлялося, що процес налагодження виробництва ракет Patriot є надзвичайно тривалим навіть для країн із розвиненою оборонною промисловістю.

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Ми раніше інформували, що для захисту від балістичних ракет Україні необхідно зосередитися на постачанні PAC-3 MSE з Німеччини та європейських складів, оскільки створення власної системи потребує багато часу.

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