Залужний назвав найбільш ефективну сучасну зброю

Дешеві дрони в умовах сучасної війни виявилися ефективнішими за високоточну зброю / © ТСН.ua

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Високоточна зброя на полі бою виявила важливі недоліки: надзвичайно високу вартість, складність використання і надто обмежену кількість. Натомість ефективнішими виявилися дешевші дрони, що дозволило змінити ситуацію на фронті.

Про це розповів посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний під час розмови з Дослідницьким центром Athena Lab.

«Ця високоточна зброя виявилася надзвичайно дорогою, складною в експлуатації та обмежено доступною у відповідь на надмірний попит під час високоінтенсивних операцій між рівними державами. А також обмежено ефективною проти військ, розгорнутих на широкому фронті або захищених укріпленнями. І навпаки, з’явилися ефективніші та дешевші альтернативи», — зазначив Залужний.

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Він додав, що масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА. Наприклад, FPV-дрони почали виготовляти десятками тисяч у гаражах, маленьких майстернях і навіть у загалом непристосованих для виробництва зброї приміщеннях. І це змінює сценарій війни.

За прогнозом Залужного, розширення виробництва дронів вже 2027 року дозволить забезпечити війська цими ресурсами в кількостях і за ціною, прийнятною для великомасштабної війни. Такій же стратегії, вочевидь, віддають перевагу Китай і Росія.

Крім того, на думку Залужного, вже розпочалися перегони за домінування між дронами та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Але наразі виробники БпЛА мають невелику перевагу.

Нагадаємо, українські дрони уразили завод з виробництва БпЛА в РФ, що розташований за понад тисячу кілометрів від кордонів України. Завод в Єлабузі виготовляв близько 300 різних безпілотників щодоби.