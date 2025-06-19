Вже не F-16: Нідерланди змінили пріоритети військової допомоги Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що наступним стратегічним напрямом підтримки України після передачі всіх винищувачів F-16 стане постачання безпілотників.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

За словами Брекельманса, пріоритети військової підтримки з боку Гааги поступово змінювались. Спочатку це були захисні засоби, зокрема шоломи та переносні зенітні комплекси Stinger. Потім у фокусі опинились зенітні системи Patriot і їхні компоненти, а згодом — винищувачі F-16, усі 24 з яких уже передані українській стороні.

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“Ми передали всі 24 винищувачі, але також продовжуємо постачати боєприпаси, запчастини, проводити навчання”, — зазначив міністр.

Як наголосив Брекельманс, зараз увага зосереджена на дронах, причому йдеться не про базові FPV-моделі, а про більш складні безпілотні системи.

“Нині нашим новим пріоритетом є дрони, здебільшого складніші. Тобто не прості FPV-дрони, а більш удосконалені”, — підкреслив він.

Окрім дронів, Нідерланди продовжують постачання інших видів озброєнь і техніки: засобів ППО, бронетранспорту, різних типів боєприпасів, пального та іншого обладнання, необхідного українському війську.

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За словами міністра, Нідерланди надають Україні військову допомогу на рівні 3–3,5 мільярда євро щороку. Цей обсяг підтримки уряд планує зберегти і у 2026 році. Брекельманс додав, що у 2024-му вже використано понад 2 мільярди з передбачених коштів, що свідчить про пришвидшення надання допомоги.

“Зараз нашими пріоритетами є безпілотники. Це протиповітряна оборона, це усе, що пов’язано з F-16, а також із морською безпекою”, — підсумував міністр.

Нагадаємо, у травні Нідерланди офіційно завершили передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. 27 травня було передано останній із 24 бойових літаків, які уряд країни пообіцяв надати ЗСУ.