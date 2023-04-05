Ядерна зброя Росії у Білорусі свідчить про "порожні обіцянки" у заявах Китаю — Столтенберг

Путін заявив про розміщення російської ядерної зброї у Білорусі через кілька днів після того, як Пекін та Москва заявляли про неможливість розповсюдження такого виду зброї.

Оголошення Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчить про те, що спільна заява Москви та Пекіна про нерозповсюдження ядерної зброї, зроблена кілька днів тому, була "порожніми обіцянками".

Про це на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Reuters.

Генсек НАТО нагадав, що заява диктатора Володимира Путіна була зроблена лише через кілька днів після того, як Росія і Китай спільно заявили, що країни не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх кордонів.

За його словами, це свідчить про те, що такі заяви є "порожніми обіцянками, і ми повинні уважно стежити за тим, що робить Росія".

Столтенберг сказав, що НАТО поки не бачить жодних ознак того, що Росія виконує заяву Путіна.

Однак Столтенберг сказав, що Росія стає все більш і більш залежною від Китаю, частково в результаті міжнародних санкцій, накладених на Москву через її війну в Україні.

"Торгівля з Китаєм стала ще важливішою для Росії", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрезидент США Білл Клінтон заявив, що шкодує про свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Крім того, ми раніше інформували, що заступниця генсека ООН Ізумі Накаміцу заявила, що ризик застосування ядерної зброї на сьогодні вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни".

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