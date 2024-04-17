Як буде відбуватися підготовка до застосування ядерної зброї: експерт розповів

Приховати підготовку до застосування ядерної зброї неможливо.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" сказав експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

"Випробування і використання взагалі не пов’язані... Про результати випробувань відразу буде знати весь світ, бо це неможливо приховати. Буде розповсюдження ударної хвилі і все це одразу фіксується. До речі, ті самі Сполучені Штати будуть мати інформацію навіть швидше і більш точну, ніж росіяни чи іранці, які випробування проводять, бо вони налаштовані на це ще з радянських часів", – сказав експерт.

Випробування, за його словами, відкриває потенційну можливість, а підготовка для його використання – це зовсім інший процес, який не можна провести дуже швидко.

"Потрібно перевести ядерні збройні сили в стан підвищеної бойової готовності, потім повний стан бойової готовності. Приховати це неможливо, бо офіцери ракетних військ прощаються з дружинами, з сім’ями, з рідними, і йдуть на чергування, тобто їх там закривають в шахтах... Дружини відразу починають щось писати в "фейсбуках" і теж з кимось там прощатися... Щонайменше за місяць ми буде про це знати. І ось тоді публікації в світі будуть зовсім іншого характеру", – зазначив Олександр Кочетков.

Нагадаємо, Росія відповідальна за ризики для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій Запорізькій АЕС, вважає постпред ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс.

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