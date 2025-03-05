Як довго Україна може протриматися без американської зброї: відповідь експерта

Україна найближчим часом може відчути нестачу поставленого зі США озброєння, особливо систем протиповітряної оборони.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” заявив Олександр Федієнко, народний депутат від “Слуги народу” та член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За його словами, точний термін вичерпання запасів озброєння залежить від багатьох факторів, зокрема активності атак РФ та інтенсивності повітряних ударів по критичній інфраструктурі.

“Сказати, про яку саме кількість місяців ідеться, фактично неможливо”, – зазначив Федієнко.

Він також наголосив, що Україна найбільше потребує систем ППО, а також механізованих машин, бронетранспортерів та боєприпасів для гармат.

Водночас парламентар підкреслив, що українська система ППО вже значно посилена, але ворожі атаки продовжуються, і країна має протидіяти дронам-камікадзе “Шахед”, крилатим та балістичним ракетам.

Нагадаємо, Дональд Трамп справді зупинив постачання зброї Україні. Включно з тими, що вже були на складах у Польщі чи навіть на кордоні.

Читайте також: